Алексис Санчес обеспокоен своей формой

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что обеспокоит своим затяжным упадком формы.

В отличие от некоторых своих партнеров по команде, Санчес не смог преобразиться после ухода Жозе Моуриньо с тренерского мостика "красных дьяволов". Игра и форма Алексиса по-прежнему оставляют желать лучшего, из-за чего он не имеет места в стартовом составе.



В минувший вторник, когда "Юнайтед" играл с ПСЖ в Лиге Чемпионов, Санчес вышел на замену вместо травмированного Джесси Лингарда и вновь провалился. Эта ситуация начинает напрягать 30-летнего чилийца.



"Тренер особо не разговаривал со мной о том, что я должен делать на поле. Думаю, я достаточно опытный игрок, чтобы самому понимать, что я должен делать".



"Я тот игрок, который теряет свою искру, когда не касается мяча. Сейчас я то играю, то нет, хотя я привык и хочу играть в каждом матче".



"Это не оправдание, потому что я все равно должен влиять на игру, выходя даже на 10-20 минут. Именно за этим меня сюда и взяли".



"Я бы хотел больше радовать клуб. Да, это беспокоит меня, потому что я верю в свои способности как игрока, и я хочу показывать это", — сообщил Санчес BBC.