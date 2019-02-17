"Кардифф" ищет основание, чтобы не платить за Салу

"Кардифф" активно ищет юридическую зацепку, чтобы не платить "Нанту" за рекордный для своего клуба трансфер нападающего Эмилиано Салы.

Напомним, Сала погиб в результате крушение легкомоторного самолета спустя пару дней после подписания контракта с "Кардиффом", где возлагали большие надежды на одного из лучших бомбардиров Лиги 1 этого сезона.



Накануне прах Эмилиано был погребен на родине в Аргентине. Валлийский даже отправил на похороны свою делегацию, включая главного тренера Нила Уорнока и исполнительного директора Кена Чу.



Проводив Салу в последний клуб, теперь "ласточки" возвращаются к поискам решения большой проблемы — "Нант" уже требует первый платеж по трансферу стоимостью 15 миллионов фунтов.



Как стало известно Daily Mail, в Уэльсе совершенно не желают оплачивать трансфер игрока, которого они так и не получили и который погиб при крайне странных обстоятельствах.



По информации издания, "Кардифф" обратился к своим коллегам по Премьер-Лиге за информацией и советами юридического характера.



Одна из причин, почему "Кардифф" так поступил — это участие в сделке по Сале агента Вилли Маккея, который мог попытаться искусственно завысить цену на нападающего, создав видимость, что Эмилиано интересуются и другие английские клубы.