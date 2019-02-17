Роббен: "Энфилд" — худший стадион для меня"

Ветеран "Баварии" Арьен Роббен признался, что "Энфилд" "Ливерпуля" — тот стадион, на котором ему нравится играть меньше всего.

В ближайший вторник "Бавария" прибудет в гости к "красным", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Благодаря выступлениям за "Челси" ранее в своей карьере Роббен заранее знает, в какой атмосфере окажется его команда, и это не радует Арьена.



"Думаю, если вы спросите о худшем стадионе, то для меня это, наверное, стадион "Ливерпуля". У тебя всегда есть твой любимый соперник и есть соперник, с которым тебе нравится играть меньше всего", — сообщил Роббен The Guardian.



Также Арьен пояснил свою позицию, вспомнив о том, как он вместе с "Челси" противостоял "Ливерпулю" в полуфиналах Лиги Чемпионов сезонов 2004/05 и 2006/07.



"В то время "Ливерпуль" был настоящей кубковой командой, что также находило отражение в Кубке Англии и Кубке Лиги. Они могли показать действительно классный футбол в одном-двух матчах, но на весь сезон их не хватало. Это было их главное качество: они могли проявить себя в нужный момент".



"Думаю, теперь это изменилось, и они прибавили. Их тренер великолепно делает свою работу. В прошлом году они добрались до финала Лиги Чемпионов, а теперь они во главе Премьер-Лиги. Они очень давно не выигрывали лигу, и они мечтают сделать это", — добавил Роббен.