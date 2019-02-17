"Юнайтед" может купить Дибалу или Икарди на место Лукаку

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение одного из лучших бомбардиров Серии А на место своего нападающего Ромелу Лукаку, который в свою очередь может покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

Как и Маруан Феллайни, быстро упаковавший вещи и уехавший в Китай, Лукаку смог почувствовать себя чужеродным элементом в "Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.



Ромелу выглядит слишком тяжелым и неуклюжим для того стиля, в который стремятся играть "красные дьяволы" при Оле Гуннаре Сульшере, и Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что на "Олд Траффорд" уже вовсю подумывают о расставании с бельгийцем, который в свое время был приобретен у "Эвертона" за 75 миллионов фунтов.



По информации Daily Mirror, покупка звездного нападающего, более соответствующего стилю "Юнайтед", может стать одним из приоритетов для клуба на летнее трансферное окно, и в качестве такового игрока "дьяволы" хотят видеть Пауло Дибалу из "Ювентуса" или Мауро Икарди из "Интера".



Оба аргентинца находятся не в лучших отношениях со своими главными тренерами и имеют ряд причин задуматься о смене клуба. И тот, и другой оцениваются в 100 млн. фунтов, которые "Юнайтед" может комфортно себе позволить.



Что касается Лукаку, то его "дьяволы" готовы использовать в качестве разменной монеты. В данный момент на "Олд Траффорд" считают Ромелу эквивалентом тех самых 75 млн. фунтов, за которые бельгиец и покупался.



Впрочем, одними только размышлениями все не ограничивается. "Юнайтед" уже вступил в переговоры с "Ювентусом" и "Интером", прорабатывая оба варианта.