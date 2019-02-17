Николас: "Эмери совершил посредственные приобретения"

Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас назвал "посредственными" приобретения, которые совершил главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Возглавив "Арсенал" прошлым летом, Эмери смог обновить доставшийся ему от Арсена Венгера состав пятью новичками: Берндом Лено, Сократисом Папастатопулом, Штефаном Лихтштайнером, Лукасом Торрейрой и Маттео Гендузи. А в январе Унаи привел на "Эмирейтс" Дениса Суареса.



Однако Николас совершенно не впечатлен этими приобретениями и не считает, что они сделали "Арсенал" сильнее.



"Игроки, которых привел Эмери, являются посредственными. У Лено есть шанс стать хорошим игроком, но он играет позади слабой линии обороны. Торрейра и Гендузи держатся нормально".



"Лихтштайнер? Недостаточно хорош, он нам не нужен. Сократис? То же самое, он недостаточно хорош".



"Три плохих приобретения и три нормальных — такова работа главного тренера на трансферном рынке. Это является отражением того, как идут наши дела".



"Он приглашает Суареса вместо того, чтобы обзавестись защитником. Я не могу согласиться, что он движется в правильном направлении. Такова реальность. Мы совершенно посредственны в работе на трансферном рынке", — цитирует Николаса Daily Mirror.