"Сити" разгромил "Ньюпорт" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Лерой Сане "Манчестер Сити" достиг четвертьфинальной стадии Кубка Англии благодаря разгромной победе в гостях у "Ньюпорта" из Лиги Два — 1:4.

По сравнению с победой 6:0 над "Челси" в старте у "горожан" произошло сразу семь изменений, но Хосеп Гвардиола все равно выставил очень сильный состав с тройкой нападения из Лероя Сане, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.

Самым заметным событием начальной стадии матча стал потрясающий сейв голкипера гостей Эдерсона, который потащил удар головой Тайрика Бакинсона с пары метров.

Представитель четвертого английского дивизиона на удивление хорошо сдерживал чемпиона Премьер-Лиги, который за первый тайм создал лишь парочку достойных моментов, включая попадание Сане с острого угла в штангу.

А вот свой второй шанс Сане не упустил. В начале второго тайма Лерой вновь наносил удар с острого угла и на сей раз сумел пробить через руки голкипера — 0:1.

"Ньюпорт" несколько дрогнул после гола и вскоре мог пропустить еще. А когда показалось, что хозяева все-таки восстановили игру, "Сити" провел результативную контратаку, в завершении которой Фил Фоден на дриблинге ушел от опекуна на линии штрафной и пробил — 0:2. Голкипер вновь ошибся.

В концовке матча "горожане" были активны и имели несколько возможностей, чтобы сделать счет разгромным, однако забил "Ньюпорт". Это Падрейг Амонд опередил Николаса Отаменди и перебросил мяч через Эдерсона — 1:2.

Впрочем, тут же Фоден восстановил прежнюю разницу в счете, не позволил сопернику даже подумать о камбэке — 1:3. Точку же в матче на исходе компенсированного времени поставил Махрез, поразив ворота с острого угла — 1:4.

Несмотря на некоторые затруднения в первом тайме, после перерыва "Сити" дожал соперника. "Горожане" правильно настроились на этот матч, а также оказались мастеровитее и лучше готовы физически.

"Ньюпорт" — "Манчестер Сити" — 1:4 (0:0)

Голы: Амонд 88 — Сане 51, Фоден 70, 89, Махрез 90.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Отаменди, Данило, Фернандиньо (Лапорт 79), Сане, Давид Сильва (Гюндоган 82), Фоден, Махрез, Жезус.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Ньюпорт, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2019 22:30

Количество просмотров Просмотров: 650

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Последние комментарии:




  1. rentv 16.02.2019 23:17 # rentv
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    Where is hohliandia?

    (ответить)

  2. thegodfather 16.02.2019 23:11 # thegodfather
    Даже ньюпорт смог забить ситу, но только не чевси.

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  3. golokante 16.02.2019 23:00 # golokante
    Просто соси хуй, дефективный.

    (ответить)

  4. chebrec 16.02.2019 22:59 # chebrec
    1 глор ситей
    И 10 его фейков
    Ехехехехехехехе!!!

    (ответить)

  5. jesus33 16.02.2019 22:53 # jesus33
    Просто АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лига Чемпионов, Суперкубок Европы, Суперкубок Англии, Клубный чемпионат Мира.
    Прото 7 трофеев за год от КОРОЛЕЙ ожидаю.

    (ответить)

  6. barstreetboy 16.02.2019 22:49 # barstreetboy
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

    (ответить)

  7. mc-od 16.02.2019 22:45 # mc-od
    Спокойно, без надрывов, на классе затащили, но Ньюпорт достойно держался. Будь голкипер их уровня у портовых в прошлом году, взяли бы бестрофейники ЛЧ, без базару. Ну да ладно..))
    Рад, что Маарез все-таки забил, надеюсь, это пойдет ему на пользу. Хотя справедливости ради, тот же Фоден побаще его отыграл. Всех с победой. Идем KPACUBO!

    C'mon CITY!

    (ответить)

  8. mikkiynwa 16.02.2019 22:44 # mikkiynwa
    KINGI!

    (ответить)

  9. jesus33 16.02.2019 22:39 # jesus33
    Просто 4-ым составом пешочком разгромили крепкого середняка Чемпионшипа.

    (ответить)

  10. griezmann 16.02.2019 22:33 # griezmann
    16.02.2019 16:53 #
    chr1s8rown

    Размажут голубых гопников

    Источник: http://fapl.ru/posts/68847/#c6820617

    (ответить)

  11. electric 16.02.2019 22:33 # electric
    К О Р О Л Е В Ы
    О
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    Е
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    Ы

    (ответить)

  12. griezmann 16.02.2019 22:31 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

    (ответить)

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