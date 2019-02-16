"Сити" разгромил "Ньюпорт" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" достиг четвертьфинальной стадии Кубка Англии благодаря разгромной победе в гостях у "Ньюпорта" из Лиги Два — 1:4.

По сравнению с победой 6:0 над "Челси" в старте у "горожан" произошло сразу семь изменений, но Хосеп Гвардиола все равно выставил очень сильный состав с тройкой нападения из Лероя Сане, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.



Самым заметным событием начальной стадии матча стал потрясающий сейв голкипера гостей Эдерсона, который потащил удар головой Тайрика Бакинсона с пары метров.



Представитель четвертого английского дивизиона на удивление хорошо сдерживал чемпиона Премьер-Лиги, который за первый тайм создал лишь парочку достойных моментов, включая попадание Сане с острого угла в штангу.



А вот свой второй шанс Сане не упустил. В начале второго тайма Лерой вновь наносил удар с острого угла и на сей раз сумел пробить через руки голкипера — 0:1.



"Ньюпорт" несколько дрогнул после гола и вскоре мог пропустить еще. А когда показалось, что хозяева все-таки восстановили игру, "Сити" провел результативную контратаку, в завершении которой Фил Фоден на дриблинге ушел от опекуна на линии штрафной и пробил — 0:2. Голкипер вновь ошибся.



В концовке матча "горожане" были активны и имели несколько возможностей, чтобы сделать счет разгромным, однако забил "Ньюпорт". Это Падрейг Амонд опередил Николаса Отаменди и перебросил мяч через Эдерсона — 1:2.



Впрочем, тут же Фоден восстановил прежнюю разницу в счете, не позволил сопернику даже подумать о камбэке — 1:3. Точку же в матче на исходе компенсированного времени поставил Махрез, поразив ворота с острого угла — 1:4.



Несмотря на некоторые затруднения в первом тайме, после перерыва "Сити" дожал соперника. "Горожане" правильно настроились на этот матч, а также оказались мастеровитее и лучше готовы физически.



"Ньюпорт" — "Манчестер Сити" — 1:4 (0:0)



Голы: Амонд 88 — Сане 51, Фоден 70, 89, Махрез 90.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Отаменди, Данило, Фернандиньо (Лапорт 79), Сане, Давид Сильва (Гюндоган 82), Фоден, Махрез, Жезус.