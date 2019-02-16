"Сити" разгромил "Ньюпорт" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Манчестер Сити" достиг четвертьфинальной стадии Кубка Англии благодаря разгромной победе в гостях у "Ньюпорта" из Лиги Два — 1:4.
По сравнению с победой 6:0 над "Челси" в старте у "горожан" произошло сразу семь изменений, но Хосеп Гвардиола все равно выставил очень сильный состав с тройкой нападения из Лероя Сане, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.
Самым заметным событием начальной стадии матча стал потрясающий сейв голкипера гостей Эдерсона, который потащил удар головой Тайрика Бакинсона с пары метров.
Представитель четвертого английского дивизиона на удивление хорошо сдерживал чемпиона Премьер-Лиги, который за первый тайм создал лишь парочку достойных моментов, включая попадание Сане с острого угла в штангу.
А вот свой второй шанс Сане не упустил. В начале второго тайма Лерой вновь наносил удар с острого угла и на сей раз сумел пробить через руки голкипера — 0:1.
"Ньюпорт" несколько дрогнул после гола и вскоре мог пропустить еще. А когда показалось, что хозяева все-таки восстановили игру, "Сити" провел результативную контратаку, в завершении которой Фил Фоден на дриблинге ушел от опекуна на линии штрафной и пробил — 0:2. Голкипер вновь ошибся.
В концовке матча "горожане" были активны и имели несколько возможностей, чтобы сделать счет разгромным, однако забил "Ньюпорт". Это Падрейг Амонд опередил Николаса Отаменди и перебросил мяч через Эдерсона — 1:2.
Впрочем, тут же Фоден восстановил прежнюю разницу в счете, не позволил сопернику даже подумать о камбэке — 1:3. Точку же в матче на исходе компенсированного времени поставил Махрез, поразив ворота с острого угла — 1:4.
Несмотря на некоторые затруднения в первом тайме, после перерыва "Сити" дожал соперника. "Горожане" правильно настроились на этот матч, а также оказались мастеровитее и лучше готовы физически.
"Ньюпорт" — "Манчестер Сити" — 1:4 (0:0)
Голы: Амонд 88 — Сане 51, Фоден 70, 89, Махрез 90.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Отаменди, Данило, Фернандиньо (Лапорт 79), Сане, Давид Сильва (Гюндоган 82), Фоден, Махрез, Жезус.
16.02.2019 22:30
Просмотров: 650
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
World's largest economies, 2050.
1. China
2. India
3. United States
4. Indonesia
5. Brazil
6. Russia
7. Mexico
8. Japan
9. Germany
10. United Kingdom
11. Turkey
12. France
13. Saudi Arabia
14. Nigeria
15. Egypt
(PwC)
Longer list: https://www.instagram.com/p/Bt61R5egC_s/
Where is hohliandia?
(ответить)
Даже ньюпорт смог забить ситу, но только не чевси.
(ответить)
Просто соси хуй, дефективный.
(ответить)
1 глор ситей
И 10 его фейков
Ехехехехехехехе!!!
(ответить)
Просто АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лига Чемпионов, Суперкубок Европы, Суперкубок Англии, Клубный чемпионат Мира.
Прото 7 трофеев за год от КОРОЛЕЙ ожидаю.
(ответить)
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
(ответить)
Спокойно, без надрывов, на классе затащили, но Ньюпорт достойно держался. Будь голкипер их уровня у портовых в прошлом году, взяли бы бестрофейники ЛЧ, без базару. Ну да ладно..))
Рад, что Маарез все-таки забил, надеюсь, это пойдет ему на пользу. Хотя справедливости ради, тот же Фоден побаще его отыграл. Всех с победой. Идем KPACUBO!
C'mon CITY!
(ответить)
KINGI!
(ответить)
Просто 4-ым составом пешочком разгромили крепкого середняка Чемпионшипа.
(ответить)
16.02.2019 16:53 #
chr1s8rown
Размажут голубых гопников
Источник: http://fapl.ru/posts/68847/#c6820617
(ответить)
К О Р О Л Е В Ы
О
Р
О
Л
Е
В
Ы
(ответить)
КОРОЛИ !!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий