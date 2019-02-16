Смоллинг хочет, чтобы Сульшер возглавил МЮ на постоянной основе

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что его команда была бы рада назначению Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером.

Приняв "Юнайтед" во временное управление до конца сезона, Сульшер одержал 10 побед, один раз сыграл вничью и один раз уступил. Оле Гуннар кардинально изменил атмосферу в раздевалке, и теперь команда не хочет видеть на месте норвежца кого-либо другого.



"Учитывая то, как мы играем с момента прихода Оле, его назначение на постоянной основе было бы абсолютно логичным. Мы определенно были бы рады этому. Но нам нужно просто продолжать играть в свою игру".



"Оле сказал, что его связь с клубом стала одной из главных причин, почему он смог вернуться. Он видит клуб насквозь. При Оле я определенно наблюдаю вещи, которые были здесь при сэре Алексе".



"Он пришел с единственной настоящей целью — вернуть игрокам уверенность в себе. Мы переживали сложное время, и наша уверенность была в упадке".



"Он просто обнял некоторых игроков и сказал: "Вы хорошие игроки, и "Манчестер Юнайтед" купил вас не без причины. Я поддерживаю вас — дерзайте", — сообщил Смоллинг The Times.