Зума: "Я значительно прибавил в "Эвертоне"

Защитник "Эвертона" Курт Зума считает, что он значительно прибавил за время совместной работы с главным тренером "ирисок" Марку Силвой.

Этот сезон Зума проводит в "Эвертоне" на правах аренды из "Челси". 24-летний француз принял участие в 23 матчах Премьер-Лиги включая 20 в стартовом составе.



Курт по-прежнему избегает вопросов насчет постоянного трансфера к "ирискам", но совершенно не жалеет, что отправился в командировку на "Гудисон Парк".



"Я прибавил, причем значительно. Теперь я очень уверенно чувствую себя с мячом, а также знаю, что от меня требуется в тактическом плане".



"Тренер разговаривает со мной, он близок ко мне, и он ведет себя так с каждым игроком. Он всегда дает мне советы, анализирует любые ошибки. Он говорит о деталях, и именно детали определяют судьбу матчей".



"Тренер позвонил мне в конце летнего трансферного окна. Я сразу же сказал ему: "Конечно, я хочу перейти и играть". Тренер произвел на меня очень, очень хорошее впечатление. Я уже играл на "Гудисон Парк" и знал, что перехожу в большой клуб с большими игроками".



"Я знал, что тренер верит в меня, поэтому я захотел показать ему, что могу помочь команде", — сообщил Зума официальному веб-сайту "Эвертона".