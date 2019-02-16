Бин Салман надеется купить "Юнайтед" к следующему сезону

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман надеется стать владельцем "Манчестер Юнайтед" со следующего сезона.

Впервые слухи о намерении бин Салмана приобрести клуб с "Олд Траффорд" у американского семейства Глэйзеров появились еще в октябре. По прошествии нескольких месяцев саудовский принц не утратил желания овладеть "Юнайтед", утверждает The Sun в эксклюзивном материале.



По информации издания, подготовка к сделке уже вовсю ведется. В последнее время боссы "Юнайтед", а также братья Глэйзеры стали регулярно наведываться в Эр-Рияд.



Продажа "красных дьяволов" позволила бы Глэйзерам вернуть свои инвестиции в "Юнайтед" в многократном размере. 14 лет назад они приобрели клуб за 790 миллионов фунтов, а теперь могут продать за 3.8 млрд. фунтов. Окончательная цена зависит от того, удастся ли подопечным Оле Гуннара Сульшера завоевать путевку в Лигу Чемпионов.



Отметим, что деньги — не проблема для 33-летнего бин Салмана, состояние семьи которого оценивается в колоссальные 850 млн. фунтов.