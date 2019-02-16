В "Челси" ожидают, что Сарри может быть уволен на следующей неделе

Неназванный игрок "Челси" ожидает, что вопрос об увольнении главного тренера Маурицио Сарри может быть решен уже на следующей неделе.

После сокрушительных выездных поражений от "Борнмута" и "Манчестер Сити" с общим счетом 10:0 Сарри оказался под громадным давлением. К методам итальянского специалиста и его отношению к отдельным игрокам, включая Гари Кэхилла, Нголо Канте и Каллума Хадсон-Одои, появились большие вопросы.



Следующая неделя в этом отношении может стать определяющей для того, доработает ли Маурицио нынешний сезон.



В ближайший понедельник "Челси" поспорит с "Манчестер Юнайтед" за путевку в четвертьфинал Кубка Англии, а в конце следующей недели сразится с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.



На днях один из игроков первой команды "синих" сообщил своему агенту, что в раздевалке ожидают увольнения Сарри, если минимум один из этих двух больших матчей не будет выигран, утверждает Daily Mail.



Между двумя этими большими матчами "Челси" проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме". Здесь, естественно, от Сарри не ожидают ничего другого, кроме как выхода в следующий раунд, потому что Лига Европы представляется для синих" страховкой на случай, если пробиться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу не удастся.