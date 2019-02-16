В "Челси" ожидают, что Сарри может быть уволен на следующей неделе

Маурицио Сарри Неназванный игрок "Челси" ожидает, что вопрос об увольнении главного тренера Маурицио Сарри может быть решен уже на следующей неделе.

После сокрушительных выездных поражений от "Борнмута" и "Манчестер Сити" с общим счетом 10:0 Сарри оказался под громадным давлением. К методам итальянского специалиста и его отношению к отдельным игрокам, включая Гари Кэхилла, Нголо Канте и Каллума Хадсон-Одои, появились большие вопросы.

Следующая неделя в этом отношении может стать определяющей для того, доработает ли Маурицио нынешний сезон.

В ближайший понедельник "Челси" поспорит с "Манчестер Юнайтед" за путевку в четвертьфинал Кубка Англии, а в конце следующей недели сразится с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

На днях один из игроков первой команды "синих" сообщил своему агенту, что в раздевалке ожидают увольнения Сарри, если минимум один из этих двух больших матчей не будет выигран, утверждает Daily Mail.

Между двумя этими большими матчами "Челси" проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме". Здесь, естественно, от Сарри не ожидают ничего другого, кроме как выхода в следующий раунд, потому что Лига Европы представляется для синих" страховкой на случай, если пробиться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу не удастся.


Метки Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 16.02.2019 19:39 # pistolero-lfc
    Неназванный игрок "Челси"

    Это Игуаин 100%

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  2. van-dijk 16.02.2019 19:33 # van-dijk
    Вот Азар и проявил свои лидерские качества.

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  3. chr1s8rown 16.02.2019 19:24 # chr1s8rown
    Хасар держит уровен

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  4. irbis85 16.02.2019 19:22 # irbis85
    а че нормальный вариант...покупать нового тренера - делать рывок на факте смены...и так до следующего спада...и снова замена тернера

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  5. spartan 16.02.2019 19:21 # spartan
    Шеснолси в агонии

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  6. blackdreamer 16.02.2019 19:15 # blackdreamer
    нужен лопатеги
    что бы следующий сезон начать с новыми силами в чемпионшипе

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  7. jappstamm 16.02.2019 19:01 # jappstamm
    уже третий?

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