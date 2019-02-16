Бакайоко не чувствовал себя желанным в "Челси"

Полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко объяснил, почему покинул "Челси" после всего одного года в клубе.

Бакайоко достаточно невыразительно отыграл свой дебютный английский сезон после перехода из "Монако", а прошлым летом был арендован "Миланом".



После первых тяжелых месяцев Тьемуэ раскрылся на "Сан Сиро" и недавно заявил, что хотел бы заключить постоянный контракт с "россонери". 24-летний француз не собирается возвращаться в клуб, где он чувствовал себя желанным.



"Я покинул "Челси", потому что почувствовал, что клуб больше не хочет меня. Естественно, я был расстроен. Я провел там год, и этот год сложился не по плану".



"Это было легкое и одновременное сложное решение, потому что "Челси" есть "Челси", и я не думаю, что показал там, на что реально способен, и это огорчает меня как бойца".



"Легким это решение было потому, что тренер в "Челси", как я думал, не рассчитывает на меня, а "Милану" всегда сложно отказать".



"То был, наверное, первый плохой момент в моей карьере. Находиться в клубе, которому ты не нужен в следующем сезоне... Это было непросто, но иногда нужно пережить такие моменты", — сообщил Бакаойо MSN.