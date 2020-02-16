Кулибали не собирается в "Юнайтед"
Защитник Калиду Кулибали заявил, что польщен интересом клубов вроде "Манчестер Юнайтед" к своей персоне, но предпочитает остаться в "Наполи".
Как известно, Кулибали связывают с переходом в "Юнайтед" с прошлого лета. В декабре президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис даже заявил, что его клуб отклонил предложение "красных дьяволов" в 95 миллионов фунтов, хотя подлинность этих слов сомнительна.
Недавний скандал расистского характера лишь подогрел слухи о том, что грядущим летом Калиду покинет Серию А. Однако 27-летний сенегалец никуда не собирается.
"Мое будущее? Не знаю, являюсь ли я одним из сильнейших защитников — я просто стараюсь изо всех сил. Пока я здесь, я всегда стараюсь расти вместе с "Наполи". Я полон мотивации, чтобы продолжать делать это, и я хочу этого".
"Мне приятно, как много команд следит за мной, но я предпочитаю демонстрировать на поле, что соответствую уровню величайших. Я хочу показать это в будущем", — сообщил Кулибали Rai Sport.
16.02.2019 17:00
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Когда джебсоны читают только заголовок и обсирают мю в комментах.
Михайло всегда знает как раззадорить ущербных
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Парень с явно завышенным ЧСВ. Футбол еще не знает чернокожих цз топ-уровня. Там дисциплина и мозг нужны, а когда у тебя предки рабами были, с этими вещами сложно.
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Послал на манюре, на портовых положил какаху.
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В Ливерпуль собрался
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