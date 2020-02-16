Кулибали не собирается в "Юнайтед"

Защитник Калиду Кулибали заявил, что польщен интересом клубов вроде "Манчестер Юнайтед" к своей персоне, но предпочитает остаться в "Наполи".

Как известно, Кулибали связывают с переходом в "Юнайтед" с прошлого лета. В декабре президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис даже заявил, что его клуб отклонил предложение "красных дьяволов" в 95 миллионов фунтов, хотя подлинность этих слов сомнительна.



Недавний скандал расистского характера лишь подогрел слухи о том, что грядущим летом Калиду покинет Серию А. Однако 27-летний сенегалец никуда не собирается.



"Мое будущее? Не знаю, являюсь ли я одним из сильнейших защитников — я просто стараюсь изо всех сил. Пока я здесь, я всегда стараюсь расти вместе с "Наполи". Я полон мотивации, чтобы продолжать делать это, и я хочу этого".



"Мне приятно, как много команд следит за мной, но я предпочитаю демонстрировать на поле, что соответствую уровню величайших. Я хочу показать это в будущем", — сообщил Кулибали Rai Sport.