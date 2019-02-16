Фергюсон возглавит "Юнайтед" в матче легенд финала Лиги Чемпионов 1999 года
Сэр Алекс Фергюсон вернется на бровку "Олд Траффорд", чтобы провести благотворительный матч во главе "Манчестер Юнайтед" против "Баварии" 26 мая.
Этот благотворительный матч будет посвящен 20-й годовщине знаменитого финала Лиги Чемпионов между "Юнайтед" и "Баварией", когда "красные дьяволы" вырвали победу 2:1 в компенсированное время благодаря голам Тедди Шерингема и Оле Гуннара Сульшера.
В составе обеих команд будут игроки, принимавшие участие в том финале 1999 года. Естественно, за "Юнайтед" сыграет и Сульшер, тренирующий "дьяволов" в этом сезоне.
Все средства от проведения этого матча пойдут в благотворительный фонд Manchester United Foundation. Стоимость билета для взрослого составит от 19.99 до 50 фунтов.
"Я предвкушаю этот особенный день на "Олд Траффорд". Будет замечательно снова увидеть знакомые лица, и это отличная возможность поддержать работу Manchester United Foundation", — сообщил 77-летний Фергюсон, который в этом сезоне вновь регулярно посещает матчи "дьяволов", оправившись после кровоизлияния в мозг.
16.02.2019 16:00
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