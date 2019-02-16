Гвардиола благодарен "Тоттенхэму" за безобразное поле на "Уэмбли"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола благодарен "Тоттенхэму" за безобразное состояние поля "Уэмбли", что подготовило "горожан" к выездному матчу против "Ньюпорта" из четвертого дивизиона.
В субботу вечером "Сити" проведет матч 5-го раунда Кубка Англии против середняка Лиги Два на стадионе, который не вмещает и 8 тысяч зрителей и поле которого заранее вызывает большие нарекания. Однако Гвардиола готов играть на кочках и проплешинах, ведь такой опыт у "горожан" уже есть.
"Нам придется подстроиться. Мы должны ответить на этот вызов. Мы играли в Премьер-Лиге против "Тоттенхэма" после двух матчей НФЛ, когда поле было далеко не идеальным, и раз такое может происходить в Премьер-Лиге, это может происходить где угодно в низших дивизионах. Мы должны принять это".
"Все мы знаем, что это будет тяжело. Если мы подумаем, что нам будет легко только потому, что наш соперник из низших дивизионов, то совершим большую ошибку. Мы серьезно настроимся на матч, зная, какие трудности нас ждут с первой минуты и до последней".
"Я лишь могу сказать, что я сам и все мои игроки привыкли играть в такого рода условиях, когда были молодым. В 15, 16, 17 лет все мы играли на такого рода полях".
"Завтра мы посмотрим, в каком состоянии поле, когда приедем на стадион. Нам нужно будет подстроиться. Нельзя выиграть что-либо, жалуясь. Они — хозяева, и мы должны подстроиться под них", — цитирует Гвардиолу The Independent.
16.02.2019 15:00
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Последние комментарии:
лысый шарлотан уже не знает что придумать что бы оправдать свой всос
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Лысого нужно в ФНЛ пригласить
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16.02.2019 12:25 # удалить
mc-od
Вот сегодня, против Ньюпорта, и посмотрим - взялся ли за ум Маарез...
Бомбит от этого слабака-араба. Испортил выезд к портовым, когда колбаса отскочила после его пенальти. Могли уже тогда прикончить интригу в АПЛ. Жезус, Сане, тот же Гюндоган, все правильно отреагировали в трудный момент сезона, а этот не знаю...
Не раз писал, но повторюсь, как по мне, Дельфа - тихо усыпить, тушу выбросить. Маарезу - оторвать тоненькие ножки, остатки отправить домой, можно живьем.)) Ну или в рамках гуманизма и альтруизма - просто продать обоих, так и морок меньше, да и денежки не помешают...
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/68844/?c=1
Надеюсь, сегодня Маарез и Дельф из кожи вон будут лезть..))
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вот он хуесос ебаный. хуле тогда они свой колхоз не постригли в матче против Ливерпуля?
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Все равно не буду смотреть матч, как всегда будет разгром 6-0 7-0, Мы уже привыкли
В футбольном мире есть такая фраза 4 Beag Team. Означающий 4 главных клуба Мира - Сити, Барчелона,Баерн Мюних, Реал
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