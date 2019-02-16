Гвардиола благодарен "Тоттенхэму" за безобразное поле на "Уэмбли"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола благодарен "Тоттенхэму" за безобразное состояние поля "Уэмбли", что подготовило "горожан" к выездному матчу против "Ньюпорта" из четвертого дивизиона.

В субботу вечером "Сити" проведет матч 5-го раунда Кубка Англии против середняка Лиги Два на стадионе, который не вмещает и 8 тысяч зрителей и поле которого заранее вызывает большие нарекания. Однако Гвардиола готов играть на кочках и проплешинах, ведь такой опыт у "горожан" уже есть.



"Нам придется подстроиться. Мы должны ответить на этот вызов. Мы играли в Премьер-Лиге против "Тоттенхэма" после двух матчей НФЛ, когда поле было далеко не идеальным, и раз такое может происходить в Премьер-Лиге, это может происходить где угодно в низших дивизионах. Мы должны принять это".



"Все мы знаем, что это будет тяжело. Если мы подумаем, что нам будет легко только потому, что наш соперник из низших дивизионов, то совершим большую ошибку. Мы серьезно настроимся на матч, зная, какие трудности нас ждут с первой минуты и до последней".



"Я лишь могу сказать, что я сам и все мои игроки привыкли играть в такого рода условиях, когда были молодым. В 15, 16, 17 лет все мы играли на такого рода полях".



"Завтра мы посмотрим, в каком состоянии поле, когда приедем на стадион. Нам нужно будет подстроиться. Нельзя выиграть что-либо, жалуясь. Они — хозяева, и мы должны подстроиться под них", — цитирует Гвардиолу The Independent.