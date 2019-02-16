Мерсон предсказывает "Юнайтед" вылет из Кубка Англии

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон ожидает, что вслед за проигрышем ПСЖ в Лиге Чемпионов "Манчестер Юнайтед" потерпит и второе поражение, вылетев из Кубка Англии в противостоянии с "Челси".

На текущей неделе "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение в 12 матчах при Оле Гуннаре Сульшере с учетом всех соревнований. ПСЖ достаточно комфортно переиграл "Юнайтед" на "Олд Траффорд" со счетом 0:2.



В понедельник вечером подопечные Сульшера сразятся с "Челси" за путевку в четвертьфинал Кубка Англии, и в этом противостоянии Мерсон отдает предпочтение коллективу Маурицио Сарри.



"На днях "Юнайтед" спустился с небес на землю благодаря ПСЖ. Впереди у них другой тяжелый матч. Матч, в котором, как я думаю, победу одержит "Челси". Думаю, поражение в Лиге Чемпионов собьет "Юнайтед" с курса".



"Им будет не хватать Джесси Лингарда, своего невоспетого героя. Когда он ушел с поля в матче с ПСЖ, это был переломный момент. Вышедшие вместо него и Антони Мартиаля игроки, включая Алексиса Санчеса, провалились".



"Это будет матч огромной важности для обеих команд. Сейчас "Юнайтед" находится под давлением после своего поражения от ПСЖ в Лиге Чемпионов. Их сезон может пойти под откос за неделю, если они проиграют и вылетят из Кубка Англии в дополнение к поражению, которое лишило их реальных шансов остаться в Лиге Чемпионов".



"Этот период определит, получит Оле Гуннар Сульшер свою работу на постоянной основе или нет", — сообщил Мерсон в эфире.