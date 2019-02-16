Смоллинг чувствует, что к "Юнайтед" вернулся фактор страха

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что к его команде вернулся фактор страха — соперники снова боятся играть против "красных дьяволов".

Если не считать осечку в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, "Юнайтед" выглядит просто выдающимся образом при Оле Гуннаре Сульшере. "Дьяволы" не только добиваются отличных результатов, но и демонстрируют классную игру.

Это чувствуют и сами игроки "Юнайтед", особенно в домашних матчах. По словам Смоллинга, "Олд Траффорд" снова становится крепостью.

"Стали ли соперники снова бояться "Юнайтед"? Я надеюсь на это и думаю, что это правда. В последние пару месяцев у нас все хорошо с уверенностью в себе — всегда есть ощущение, что мы забьем много голов, если получим много шансов, и в этом и состоит фактор страха. Что касается ПСЖ в Лиге Чемпионов, то для этого шага нам нам необходимо добавить в стабильности".

"Тем не менее, мы определенно чувствуем, что на "Олд Траффорд" вернулся этот фактор страха. Команды, которые раньше рассчитывали одержать здесь победу, теперь надеются на ничью или на случайный результат", — цитирует Смоллинга The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2019 13:00

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  1. largo-winch 16.02.2019 13:05 # largo-winch
    Лол, когда в последний раз на Олд Траффорде играли сухой матч, у руля команды был Жозе Мауриньо

    Армия Жозе Мауриньо!
    Армия Жозе Мауриньо!

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  2. raimbek1 16.02.2019 13:01 # raimbek1
    Особенно ссут от страха гейпенсы и гейгуннеры

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