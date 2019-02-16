Смоллинг чувствует, что к "Юнайтед" вернулся фактор страха

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что к его команде вернулся фактор страха — соперники снова боятся играть против "красных дьяволов".

Если не считать осечку в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, "Юнайтед" выглядит просто выдающимся образом при Оле Гуннаре Сульшере. "Дьяволы" не только добиваются отличных результатов, но и демонстрируют классную игру.



Это чувствуют и сами игроки "Юнайтед", особенно в домашних матчах. По словам Смоллинга, "Олд Траффорд" снова становится крепостью.



"Стали ли соперники снова бояться "Юнайтед"? Я надеюсь на это и думаю, что это правда. В последние пару месяцев у нас все хорошо с уверенностью в себе — всегда есть ощущение, что мы забьем много голов, если получим много шансов, и в этом и состоит фактор страха. Что касается ПСЖ в Лиге Чемпионов, то для этого шага нам нам необходимо добавить в стабильности".



"Тем не менее, мы определенно чувствуем, что на "Олд Траффорд" вернулся этот фактор страха. Команды, которые раньше рассчитывали одержать здесь победу, теперь надеются на ничью или на случайный результат", — цитирует Смоллинга The Guardian.