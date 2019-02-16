Гвардиола: "Махрез мало играет из-за меня"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что только он виноват в ограниченном игровом времени вингера Рияда Махреза.
Не сумев выцарапать Махреза из лап "Лестера" в январе прошлого года, летом "горожане" вернулись за Риядом, причем этот трансфер обошелся в рекордные для их клуба 60 миллионов фунтов.
Однако прямо сейчас 27-летний алжирец не выдерживает конкуренции с Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой и Лероем Сане, последний раз отметившись появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги еще 30 декабря. Всю вину за эту ситуацию Гвардиола берет на себя.
"Я — это та причина, почему он не играет. Он сам абсолютно не виноват".
"Мне грустно, потому что он тренируется невероятным образом. Он невероятно талантливый игрок, но в данный момент у нас есть пятеро нападающих. В последних матчах Лерой тоже не играл)".
"Мы обладаем невероятными игроками, некоторые из которых — вроде Бернарду и Раза (Стерлинга) — вдобавок находятся в самой, самой лучшей форме. Вот и причина. Я не пытаюсь его огорчить или вроде того".
"Мы счастливы, что этот парень есть у нас, но, к сожалению, я не добр с ним. Я не могу дать ему минуты, которых он заслуживает, поэтому мне жаль. Это все, что я могу сказать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
16.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
разводит мешок как олексис
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Очередной долбаёб. Статус VIP лавочника не устраивает?!
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И да, специально для здешних неадекватов:
"этот трансфер обошелся в рекордные для их клуба 60 миллионов фунтов."
Источник: http://fapl.ru/posts/68844/?c=1
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Гвардиола: "Махрез мало играет из-за меня. Я заставляю надеть его страпон и пердолить меня в жёппу каждую ночь. У него практически не остаётся сил бегать на поле после этого. Мы счастливы."
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Вот сегодня, против Ньюпорта, и посмотрим - взялся ли за ум Маарез...
Бомбит от этого слабака-араба. Испортил выезд к портовым, когда колбаса отскочила после его пенальти. Могли уже тогда прикончить интригу в АПЛ. Жезус, Сане, тот же Гюндоган, все правильно отреагировали в трудный момент сезона, а этот не знаю...
Не раз писал, но повторюсь, как по мне, Дельфа - тихо усыпить, тушу выбросить. Маарезу - оторвать тоненькие ножки, остатки отправить домой, можно живьем. Ну или в рамках гуманизма и альтруизма - просто продать обоих, так и морок меньше, да и денежки не помешают...
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Ожидаемо
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