Гвардиола: "Махрез мало играет из-за меня"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что только он виноват в ограниченном игровом времени вингера Рияда Махреза.

Не сумев выцарапать Махреза из лап "Лестера" в январе прошлого года, летом "горожане" вернулись за Риядом, причем этот трансфер обошелся в рекордные для их клуба 60 миллионов фунтов.



Однако прямо сейчас 27-летний алжирец не выдерживает конкуренции с Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой и Лероем Сане, последний раз отметившись появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги еще 30 декабря. Всю вину за эту ситуацию Гвардиола берет на себя.



"Я — это та причина, почему он не играет. Он сам абсолютно не виноват".



"Мне грустно, потому что он тренируется невероятным образом. Он невероятно талантливый игрок, но в данный момент у нас есть пятеро нападающих. В последних матчах Лерой тоже не играл)".



"Мы обладаем невероятными игроками, некоторые из которых — вроде Бернарду и Раза (Стерлинга) — вдобавок находятся в самой, самой лучшей форме. Вот и причина. Я не пытаюсь его огорчить или вроде того".



"Мы счастливы, что этот парень есть у нас, но, к сожалению, я не добр с ним. Я не могу дать ему минуты, которых он заслуживает, поэтому мне жаль. Это все, что я могу сказать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.