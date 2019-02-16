Гари Кэхилл потрясен отношением к себе Сарри

Капитан "Челси" Гари Кэхилл потрясен недоверием со стороны главного тренера Маурицио Сарри в этом сезоне и в последнее время, в частности.

В заключительном матче прошлого сезона Кэхилл привел "синих" к очередному трофею — Кубку Англии. Но со сменой главного тренера на "Стэмфорд Бридж" жизнь Гари превратилась в сущий кошмар.



Сарри даже не пожелал дать шанс опытнейшему Кэхиллу, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь единственным появлением на замену — еще пять месяцев назад.



Как сообщает The Telegraph, 33-летний защитник всерьез рассчитывал попасть хотя бы в число запасных на матч Лиги Европы против "Мальме" в минувший четверг, особенно после поражений 4:0 от "Борнмута" и 6:0 от "Челси" в двух предыдущих выездных играх.



Однако Сарри вновь проигнорировал ветерана, не взяв того в Швецию. По информации издания, это решение тренерского штаба потрясло Кэхилла, который не получил никаких объяснений, почему он остается на базе в Кобхэме.



Таким образом, карьера Кэхилла в "Челси" печальным образом движется к своему завершению. Грядущим летом Гари сможет уйти свободным агентом.