Гари Кэхилл потрясен отношением к себе Сарри
Капитан "Челси" Гари Кэхилл потрясен недоверием со стороны главного тренера Маурицио Сарри в этом сезоне и в последнее время, в частности.
В заключительном матче прошлого сезона Кэхилл привел "синих" к очередному трофею — Кубку Англии. Но со сменой главного тренера на "Стэмфорд Бридж" жизнь Гари превратилась в сущий кошмар.
Сарри даже не пожелал дать шанс опытнейшему Кэхиллу, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь единственным появлением на замену — еще пять месяцев назад.
Как сообщает The Telegraph, 33-летний защитник всерьез рассчитывал попасть хотя бы в число запасных на матч Лиги Европы против "Мальме" в минувший четверг, особенно после поражений 4:0 от "Борнмута" и 6:0 от "Челси" в двух предыдущих выездных играх.
Однако Сарри вновь проигнорировал ветерана, не взяв того в Швецию. По информации издания, это решение тренерского штаба потрясло Кэхилла, который не получил никаких объяснений, почему он остается на базе в Кобхэме.
Таким образом, карьера Кэхилла в "Челси" печальным образом движется к своему завершению. Грядущим летом Гари сможет уйти свободным агентом.
16.02.2019 11:00
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Перешёл бы в Арсенал
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Гарик а ты чего просидел всё ЗТО? Мог посуетится за январь и теперь бы гдето пылил бы на поле за Кардиф какой!
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