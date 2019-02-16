Шкриниар — наиболее вероятный новичок "Юнайтед" среди защитников

Милан Шкриниар из "Интера" является наиболее вероятным новичком, которого "Манчестер Юнайтед" пригласит грядущим летом для укрепления центра обороны.

Как известно, "красные дьяволы" находятся в поисках центрального защитника топ-уровня с прошлого лета. Ожидается, что после окончания этого сезона клуб с "Олд Траффорд", наконец, раскошелится на такого игрока.



По информации The Independent, "Юнайтед" уже достаточно давно составил шорт-лист по укреплению проблемной позиции, включив в свой список Калиду Кулибали из "Наполи", Йоакима Андерсена из "Сампдории" и как раз Шкриниара.



Изначально целью номер один "дьяволов" считался Кулибали, однако трансфер 27-летнего сенегальца выглядит не только чрезвычайно дорогим, но и трудно осуществимым.



Что касается Андерсена, то он уже одной ногой в "Тоттенхэме". "Шпоры" решили действовать на опережение и на текущей неделе провели переговоры в Лондоне с делегацией "Сампдории".



Все это означает, что наиболее вероятным новичком "Юнайтед" является Шкриниар, которого "Интер" сейчас пытается склонить к новому контракту.



В лагере 24-летнего словака отлично осведомлены об интересе из Манчестера, и это может побудить их поставить переговоры с "Интером" на паузу.