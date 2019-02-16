Шкриниар — наиболее вероятный новичок "Юнайтед" среди защитников

Милан Шкриниар Милан Шкриниар из "Интера" является наиболее вероятным новичком, которого "Манчестер Юнайтед" пригласит грядущим летом для укрепления центра обороны.

Как известно, "красные дьяволы" находятся в поисках центрального защитника топ-уровня с прошлого лета. Ожидается, что после окончания этого сезона клуб с "Олд Траффорд", наконец, раскошелится на такого игрока.

По информации The Independent, "Юнайтед" уже достаточно давно составил шорт-лист по укреплению проблемной позиции, включив в свой список Калиду Кулибали из "Наполи", Йоакима Андерсена из "Сампдории" и как раз Шкриниара.

Изначально целью номер один "дьяволов" считался Кулибали, однако трансфер 27-летнего сенегальца выглядит не только чрезвычайно дорогим, но и трудно осуществимым.

Что касается Андерсена, то он уже одной ногой в "Тоттенхэме". "Шпоры" решили действовать на опережение и на текущей неделе провели переговоры в Лондоне с делегацией "Сампдории".

Все это означает, что наиболее вероятным новичком "Юнайтед" является Шкриниар, которого "Интер" сейчас пытается склонить к новому контракту.

В лагере 24-летнего словака отлично осведомлены об интересе из Манчестера, и это может побудить их поставить переговоры с "Интером" на паузу.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2019 10:00

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  1. chelsiukpro 16.02.2019 11:11 # chelsiukpro
    Топ игроком а кто это?

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  2. januzaj00 16.02.2019 10:37 # januzaj00
    Подписав новые контракты со смоллом и джонсом МЮ сделал смачный плевок на надежды о новом защитнике.

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  3. quavo 16.02.2019 10:34 # quavo
    Это че за ноунейм блет

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  4. rak-na-gore 16.02.2019 10:10 # rak-na-gore
    Меняйте на Санчеса

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  5. jappstamm 16.02.2019 10:03 # jappstamm
    Блять купите уже кого нибудь

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  6. chebrec 16.02.2019 10:02 # chebrec
    Шо это новый Видич?

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