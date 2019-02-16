"Юнайтед" сделал запрос насчет Джейдона Санчо

Дортмундская "Боруссия" сообщила "Манчестер Юнайтед", что будет готова отпустить вингера Джейдона Санчо за 70 миллионов фунтов.

Проведя два с половиной года в академии другого клуба из Манчестера, "Манчестер Сити", в августе 2017 Санчо уехал в выступать в Дортмунд, где в этом сезоне совершил настоящий прорыв в своем развитии.



Санчо забил восемь голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах за "Боруссию", а также в свои 18 лет дебютировал за сборную Англии.



На текущей неделе Джейдон вернулся на родину, потерпев с "Боруссией" поражение от "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов со счетом 3:0, однако этот результат не повлиял на уровень интереса "Юнайтед" к игроку.



Как сообщает The Sun на своей первой полосе утреннего выпуска в субботу, "красные дьяволы" уже сделали запрос насчет Санчо, поинтересовавшись, за какую цену будет доступен вингер грядущим летом.



В ответ "Юнайтед" была названа цена в размере 70 млн. фунтов, причем 15 процентов с этой суммы "Боруссии" пришлось бы отдать "Сити" как бывшему клубу Санчо.