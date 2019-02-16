Озил не заинтересован в уходе из "Арсенала"

Несмотря на кризис в отношениях с главным тренером Унаи Эмери и руководством "Арсенала", полузащитник Месут Озил не собирается уходить из клуба.

Спустя год после подписания нового контракта Озил превратился не просто в обузу, но и в непозволительную роскошь для "Арсенала".



Зарплата Озила в 350 тысяч фунтов в неделю является существенной нагрузкой на бюджет клуба, который вот уже два года не может вернуться в Лигу Чемпионов, а также помехой к продлению контрактов с имеющимися игроками и привлечению новичков.



К уходу с "Эмирейтс" 30-летнего немца всячески подталкивает и Эмери, раз за разом оставляя своего самого высокооплачиваемого игрока вне заявки не матчи. Унаи не взял Месута даже в Борисов на поединок Лиги Европы против БАТЭ.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Арсенал" открыт к различным вариантам — лишь бы избавиться от Озила. В идеале "канониры" предпочли бы сразу продать Месута, но готовы подумать о том, чтобы отпустить его в аренду с субсидированием части зарплаты.



Однако Озил собирается разочаровать и боссов клуба, и Эмери. Месут совершенно не желает покидать клуб, с которым у него есть контракт до 2021 года, даже на правах аренды.



Намеком на твердый настрой Озила стала серия его загадочных твитов, в которых он намекает, что полностью здоров и предан "Арсеналу".