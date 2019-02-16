Дембеле объяснил, почему променял "Тоттенхэм" на Китай

Полузащитник Мусса Дембеле рассказал, почему посреди сезона променял "Тоттенхэм" на китайский клуб "Гуанчжоу Фули".

Сыграв 250 матчей за "шпор" в течение шести с половиной лет, в прошлом месяце Дембеле отправился в Китай по сделке стоимостью 11 миллионов фунтов. "Тоттенхэм" согласился отпустить Муссу, иначе тот бы покинул клуб в конце сезона свободным агентом.



Зачастую деньги являются главным источником мотивации для футболистов, которые уезжают из больших европейских чемпионатов в Китай, но 31-летний бельгиец уверяет, что он не такой, как все.



"Думаю, я общительный парень. Я не бываю слишком серьезным, и мне не нравится быть слишком серьезным. За пределами поля я могу посмеяться с каждым".



"Я бы хотел, чтобы меня считали человеком с широким кругозором. Это одна из причин, почему я захотел отправиться в Китай. Я хотел увидеть нечто другое".



"Я хотел получить новый жизненный опыт. Я уже слышал, что здесь в Гуанчжоу вкусная еда. Я собираюсь это попробовать. Думаю, моя семья тоже будет получать здесь удовольствие", — цитирует Дембеле Sky Sports.