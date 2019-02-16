Молодые таланты Премьер-Лиги. Кого летом захотят купить топ-клубы?

Зимой большие клубы предпочли вести себя тихо на трансферном рынке по рациональным причинам, но летом мы наверняка увидим традиционную борьбу за свежий и дорогостоящий талант. В том числе, талант доморощенного производства.

Уже несколько молодых игроков зарекомендовали себя в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Не исключено, что кто-то из них в следующей кампании будет представлять один из клубов "большой шестерки".



Кто эти футболисты?



Деклайн Райс ("Вест Хэм")



Около 20 лет назад академия "Вест Хэма" производила первоклассный продукт, и футболисты вроде Джо Коула, Рио Фердинанда и Джермейна Дефо стали большими звездами Премьер-Лиги в других командах. После более скромного периода "Вест Хэм" вернулся с новой потенциальной звездой — центральным полузащитником Декланом Райсом.



Деклан заработал себе хорошую репутацию еще в прошлом сезоне, но в этой кампании стал основным игроком "Вест Хэма". 20-летнего Райса правильно назвать "характерным игроком": из таких обычно получаются лидеры, которые подают партнерам пример самоотверженной игрой. У "Вест Хэма" будет потенциальная возможность хорошо заработать на своем воспитаннике, но лучше, чтобы это произошло позже. Его дебютный гол (победный!) в матче с "Арсеналом" дал понять, насколько важны для Райса цвета его клуба. Конечно, он уже стал очень популярной фигурой среди болельщиков.



Райс совсем недавно также определился со своим будущем на уровне сборных. Опорник имел возможность выступать как за сборную Ирландии, так и за сборную Англии. В составе первой Райс провел три товарищеских матча, но в итоге, планируя на перспективу, все равно принял решение посвятить себя "трем львам". И это возможный индикатор его профессиональных амбиций: Деклан настроен конкурировать с футболистами высокого уровня.



Аарон Ван-Биссака ("Кристал Пэлас")



Ван-Биссака также впервые заявил о себе во второй половине прошлого сезона, но сейчас вышел уже на другой уровень. Возможно, речь идет о самом ярком молодом игроке сезона за пределами клубов "большой шестерки". Правый защитник "Кристал Пэлас" тянет даже и на место в символической сборной сезона.



В Англии сейчас большое количество сильных игроков его амплуа, потому воспитаннику "Пэлас" будет непросто пробиться в основу национальной сборной. Но он действительно хорош. Причем, Ааарона, в отличие от многих звезд его позиции, отличает умение великолепно исполнять свои прямые обязанности — обороняться. Впечатляет и то, как часто Ван-Биссака проявляется себя в играх с сильными соперниками: именно такие поединки были для него лучшими в нынешнем сезоне.



У английских грандов сейчас вроде бы есть правые защитники очень высокого уровня, но, возможно, они также не захотят упустить талант из Южного Лондона.



Джеймс Мэддисон ("Лестер")



В свой первый год на уровне Премьер-Лиги Джеймс Мэддисон быстро дал понять, почему "Лестер" отдал такие большие деньги за игрока, который только-только проявил себя уровнем ниже. У воспитанника "Ковентри" есть природный талант, на который быстро обратили внимание в Англии, стоило ему вырваться из проблемного клуба.



У Мэддисона также есть элемент игрового "эго", и он может открыто говорить о своем желании стать звездой Премьер-Лиги первой величины. Это не всегда сказывается положительно. В этом сезоне атакующий полузащитник попался на откровенной симуляции, но честно извинился за свою попытку проявить "звездность" таким образом. В остальном, он хорош: не боится брать на себя инициативу и не теряется даже в играх с самыми сильными соперниками.



У "десятки" "Лестера" большой потенциал, и Мэддисона легко можно представить в составе любой большой команды. Наиболее вероятным претендентом называют "Тоттенхэм", но, учитывая трансферную нерешительность "шпор", Джеймса может перехватить и любой другой клуб топ-6.



Дэвид Брукс ("Борнмут")



Еще один молодой атакующий полузащитник, проводящий только первый сезон на уровне Премьер-Лиги. Как и Мэддисон, Дэвид Брукс был куплен у представителя Чемпионшипа за хорошие деньги. И он уверенно оправдывает инвестицию "Борнмута".



Трансфер игрока сборной Уэльса был логичным. Брукс проявил себя в составе "Шеффилд Юнайтед" Криса Уайлдера — одной из "играющих" команд, что привлекло внимание такого же "Борнмута". У "вишенок" с трансферами атакующих игроков не всегда случаются попадания, но с Бруксом все пошло здорово — футболист сборной "Уэльса" уже забил шесть голов за свою команду.



Его бенефисом стал домашний матч с "Челси", где Дэвид и забивал, и создавал, и вообще был настоящей звездой шоу. Брукс может играть как в центре, так и на правом фланге атаки — у него отличная скорость, хороший контроль мяча и необходимое сильным командам умение действовать нестандартно.



Морган Гиббс-Уайт ("Вулверхэмптон")



"Волки" крепко полагаются на свои финансовые возможности и выход на португальский рынок, но клуб также воспитал потенциально сильного игрока для команды Нуну Эшпириту Санту. Сам менеджер после победы "Вулверхэмптона" над "Челси" даже заявил, что Морган Гиббс-Уайт может стать лучшим английским футболистом в принципе.



19-летний полузащитник пока появляется на поле эпизодически, но с "Челси" он был действительно на высоте, записав на свой счет голевую передачу. Он совмещает в своей игре технические навыки и атлетизм, и такие игроки всегда будут серьезной угрозой для защитников за счет их умения в течение нескольких секунд создавать хаос у чужой штрафной.



Разумеется, за Морганом Гиббс-Уайтом начали следить еще до нынешнего сезона — речь идет об одном из победителей Чемпионата Мира 2017 года в составе сборной Англии U-17. Представитель очень сильного поколения, Морган мог в этом сезоне проявить себя меньше других игроков в этом списке, но потенциально он не уступает ни одному из вышеупомянутых футболистов.



Иван Громиков специально для FAPL.ru