Идрисса Гейе надеется, что ПСЖ вернется за ним

Полузащитник "Эвертона" Идриссе Гейе выразил надежду, что ПСЖ вернется за ним грядущим летом.

В заключительный день зимнего трансферного окна "ириски" отвергли улучшенное до 26.2 миллионов фунтов предложение ПСЖ о покупке Гейе.



Также "ириски" отклонили прошение самого Идриссы о трансфере. 29-летний сенегалец расстроен, что переход его мечты не случился, но надеется, что это еще не конец истории.



"Это была мечта, которая, к сожалению, не исполнилась. Каждый игрок работает, чтобы выступать за лучшие команды, играть в матчах Лиги Чемпионов".



"Интерес ПСЖ был честью для меня. Теперь я знаю, что интересен такого рода клубам, и я готов перейти на этот финальный уровень, присоединившись к европейскому топ-клубу".



"Я собираюсь работать еще упорнее, чтобы они вернулись за мной. Может быть, для меня и ПСЖ это еще не конец".



"ПСЖ спросил моих боссов, на каких условиях те отпустят меня. Но "Эвертон" сразу отказался обсуждать мой переход. Они не захотели меня продавать, хотя я настаивал".



"Я увиделся с директорами и сказал им о своем желании отправиться в Париж. Это была золотая возможность для меня, от которой в 29 лет не отказываются", — сообщил Гейе L'Equipe.