Коул: "Заинтересованные в трофеях игроки выберут "Челси", а не "Арсенал"

Бывший вингер "Челси" Джо Коул считает, что "синие" выглядят привлекательнее для заинтересованных в трофеях игроков, чем "Арсенал".

В данный момент "Арсенал" и "Челси" располагаются по соседству в таблице Премьер-Лиги, но если Унаи Эмери спокойно продолжает делать свою работу, имея внушительный кредит доверия, то под Маурицио Сарри уже вовсю качается кресло.



По мнению Коула, эта ситуация лишь показывает, насколько два лондонских клуба требовательны к своим главным тренерам. Стремление "Челси" постоянно выигрывать трофеи является важным фактором для футболистов при выборе команды, убежден Джо.



"От "Челси" всегда ожидают, что они будут сражаться за трофеи. "Челси" делает это последние 20 лет, и кризис там наступает быстрее, чем в "Арсенале".



"Арсенал", скорее всего, снова ничего не выиграет. Их переходный период продолжается уже 10 лет. В "Челси" же трофеи являются обязательным требованием".



"Будучи игроком, ты гораздо охотнее согласишься на переход в "Челси", чем в "Арсенал", потому что в "Челси" собраны более классные игроки, и там у тебя больше шансов на трофеи", — сообщил Коул BT Sport.