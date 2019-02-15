Коул: "Заинтересованные в трофеях игроки выберут "Челси", а не "Арсенал"

Челси — Арсенал Бывший вингер "Челси" Джо Коул считает, что "синие" выглядят привлекательнее для заинтересованных в трофеях игроков, чем "Арсенал".

В данный момент "Арсенал" и "Челси" располагаются по соседству в таблице Премьер-Лиги, но если Унаи Эмери спокойно продолжает делать свою работу, имея внушительный кредит доверия, то под Маурицио Сарри уже вовсю качается кресло.

По мнению Коула, эта ситуация лишь показывает, насколько два лондонских клуба требовательны к своим главным тренерам. Стремление "Челси" постоянно выигрывать трофеи является важным фактором для футболистов при выборе команды, убежден Джо.

"От "Челси" всегда ожидают, что они будут сражаться за трофеи. "Челси" делает это последние 20 лет, и кризис там наступает быстрее, чем в "Арсенале".

"Арсенал", скорее всего, снова ничего не выиграет. Их переходный период продолжается уже 10 лет. В "Челси" же трофеи являются обязательным требованием".

"Будучи игроком, ты гораздо охотнее согласишься на переход в "Челси", чем в "Арсенал", потому что в "Челси" собраны более классные игроки, и там у тебя больше шансов на трофеи", — сообщил Коул BT Sport.


Метки Арсенал, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 23:00

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  1. chebrec 16.02.2019 00:16 # chebrec
    Ну эта новость для подрыва нервной системы глоров Арсенала

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  2. ed-malcev 15.02.2019 23:56 # ed-malcev
    Пару лет, и синонимы Челси трофеи станут антонимами, а ещё пару и набившим оскомину сарказмом. Азаросаррихуебол.

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  3. thegodfather 15.02.2019 23:02 # thegodfather
    это и дураку ясно. Трофеи и челси это слова синонимы.

    Челси даже вылетев в чш, сходу выиграл бы этот чш и взял бы трофей

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  4. gidro-met 15.02.2019 23:01 # gidro-met
    кто пришёл за ЛЕ - в очередь, летом будут вакансии.

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