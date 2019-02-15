"Вулверхэмптон" заключил новый контракт со своим капитаном

Капитан "Вулверхэмптона" Конор Коуди заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Коуди, воспитанник академии "Ливерпуля", присоединился к "волкам" в 2015 году после непродолжительных периодов в "Шеффилд Юнайтед" и "Хаддерсфилде".



Отыграв два первых сезона на "Молинью" в качестве полузащитника, с назначением Нуну Эшпириту Санту главным тренером Конор был переведен в линию обороны.



Коуди великолепно раскрылся в новой для себя роли. В прошлом сезоне Конор помог "волкам" выиграть Чемпионшип с 24 "сухими" матчами.



В этой кампании 25-летний центральный защитник сыграл каждую минуту каждого матча своей команды в Премьер-Лиге и теперь получил награду в виде новой сделки с увеличенной до 50 тысяч фунтов в неделю зарплатой.



Как сообщает The Telegraph, своей великолепной формой Коуди привлек внимание главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и в следующем месяце должен получить вызов в национальную команду на матчи против Чехии и Черногории.



Добавим, сегодня же новый контракт — тоже до 2023 года — с "Вулверхэмптоном" заключил и крайний защитник Мэтт Доэрти, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл только семь матчей.