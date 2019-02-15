"Вулверхэмптон" заключил новый контракт со своим капитаном

Конор Коуди Капитан "Вулверхэмптона" Конор Коуди заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Коуди, воспитанник академии "Ливерпуля", присоединился к "волкам" в 2015 году после непродолжительных периодов в "Шеффилд Юнайтед" и "Хаддерсфилде".

Отыграв два первых сезона на "Молинью" в качестве полузащитника, с назначением Нуну Эшпириту Санту главным тренером Конор был переведен в линию обороны.

Коуди великолепно раскрылся в новой для себя роли. В прошлом сезоне Конор помог "волкам" выиграть Чемпионшип с 24 "сухими" матчами.

В этой кампании 25-летний центральный защитник сыграл каждую минуту каждого матча своей команды в Премьер-Лиге и теперь получил награду в виде новой сделки с увеличенной до 50 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

Как сообщает The Telegraph, своей великолепной формой Коуди привлек внимание главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и в следующем месяце должен получить вызов в национальную команду на матчи против Чехии и Черногории.

Добавим, сегодня же новый контракт — тоже до 2023 года — с "Вулверхэмптоном" заключил и крайний защитник Мэтт Доэрти, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл только семь матчей.


Метки Вулверхэмптон, Доэрти, контракты, Коуди

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 22:00

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  1. gidro-met 15.02.2019 22:29 # gidro-met
    тип норм пИсдит волчью лавэшку

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  2. pistolero-lfc 15.02.2019 22:17 # pistolero-lfc
    Ээ бля

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  3. chr1s8rown 15.02.2019 22:12 # chr1s8rown
    Наш воспитанник

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