Дзола не согласен, что Сарри мало доверяет Хадсон-Одои

Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси", ответил на критику в адрес Маурицио Сарри по поводу манеры обращения с юным нападающим Каллумом Хадсон-Одои.

Накануне вечером Хадсон-Одои вышел только на заключительные шесть минут матча Лиги Европы против "Мальме" и все еще находится в ожидании своего первого старта в рамках Премьер-Лиги.



Болельщики "Челси" опасаются, что с таким отношением Сарри клубу никогда не переубедить Каллума, который был настроен на уход со "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно. Однако Дзола не считает, что его босс мало доверяет 18-летнему англичанину.



"Прошу прощения, но я с этим не согласен. Каллум всегда на грани попадания в состав. Как только появляется возможность для него сыграть, он играет, причем иногда — с самого начала матча. Наш главный тренер дает ему много поводов, чтобы он чувствовал себя желанным и участвующим в процессе".



"В топ-клубах Европы не так много 18-летних парней, которые играют столько же, сколько он. Кроме того, мы очень его ценим и верим, что он прибавляет".



"У него блестящее будущее в этом клубе. Весь тренерский штаб обожает его. Вам нужно понять, что он окружен игроками топ-уровня, поэтому ты должен упорно работать, чтобы стать лучше, чем они".



"Этого мы и хотим от него. Чтобы он продолжал прогрессировать, потому что он способен быть лучше", — цитирует Дзолу Sky Sports.