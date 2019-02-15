Апелляция Уилфрида Захи отклонена

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха проиграл свою апелляцию и теперь будет дисквалифицирован на матч 5-го раунда Кубка Англии против "Донкастера" в воскресенье.

Напомним, Заха саркастически отреагировал на решение рефери Андре Марринера показать ему желтую карточку в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в конце января. Арбитр не простил эту дерзость и сразу предъявил Уилфриду второй "горчичник".

Перед тем как уйти с поля, Заха принялся еще сильнее демонстративно хлопать в ладоши, буквально перед носом у Марринера. Это послужило поводом для FA обвинить игрока сборной Кот-д'Ивуара в неподобающем поведении.

Уилфрид уже отбыл положенную за две желтых карточки одноматчевую дисквалификацию, но теперь пропустит еще одну игру, потому что его попытка доказать свою правоту провалилась.

Помимо дополнительного матча дисквалификации, Заха также был наказан штрафом в размере 10 тысяч фунтов.


Метки FA, Заха, Кристал Пэлас, Марринер, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 20:15

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  1. ray-black 15.02.2019 21:15 # ray-black
    Уж с Донкастером как нибудь и без Захи справятся.

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  2. dallaslp 15.02.2019 20:44 # dallaslp
    нуб и опозорился

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  3. superperez101 15.02.2019 20:43 # superperez101
    вроде технарь и скорость, но хрусталь.
    а самое главное - тупой.
    поэтому никто их топов не берет

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