УЕФА выдвинул обвинения "Челси" и "Мальме" за беспорядки фанатов

Эден Азар и выбежавший на поле болельщик УЕФА предъявил обвинения "Челси" и "Мальме" по поводу беспорядков, имевших место на матче этих команд в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, накануне подопечные Маурицио Сарри сделали шаг по направлению к следующему раунду турнира, выиграв первый матч против "Мальме" со счетом 1:2.

Матч в Швеции был омрачен беспорядками, в которых принимали участие фанаты обеих команд. Болельщики бросались посторонними предметами, жгли фейерверки и даже вторгались на поле. Теперь "Челси" и "Мальме" предстоит ответить за поведение своих поклонников.

Дисциплинарный комитет УЕФА обещает рассмотреть это дело и принять решение о наказании 21 февраля — в день ответного матча на "Стэмфорд Бридж".

Добавим, в отношении "Челси" все еще продолжается расследование по поводу кричалок антисемитского характера, которые фанаты "синих" использовали в матче группового этапа Лиги Европы против "Види".


Метки Лига Европы, Мальме, происшествия, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 20:00

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  1. bezviz 15.02.2019 20:30 # bezviz
    лучшие фанаты в мире - фанаты Челси!

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  2. gidro-met 15.02.2019 20:13 # gidro-met
    десятьнольси!

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  3. rap-woiska 15.02.2019 20:09 # rap-woiska
    и снова челси, ну уже даже не удивительно, лишний раз убеждаемся что самые тупорылые хyесосы болеют за шестьнольси

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