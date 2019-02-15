УЕФА выдвинул обвинения "Челси" и "Мальме" за беспорядки фанатов

УЕФА предъявил обвинения "Челси" и "Мальме" по поводу беспорядков, имевших место на матче этих команд в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, накануне подопечные Маурицио Сарри сделали шаг по направлению к следующему раунду турнира, выиграв первый матч против "Мальме" со счетом 1:2.



Матч в Швеции был омрачен беспорядками, в которых принимали участие фанаты обеих команд. Болельщики бросались посторонними предметами, жгли фейерверки и даже вторгались на поле. Теперь "Челси" и "Мальме" предстоит ответить за поведение своих поклонников.



Дисциплинарный комитет УЕФА обещает рассмотреть это дело и принять решение о наказании 21 февраля — в день ответного матча на "Стэмфорд Бридж".



Добавим, в отношении "Челси" все еще продолжается расследование по поводу кричалок антисемитского характера, которые фанаты "синих" использовали в матче группового этапа Лиги Европы против "Види".