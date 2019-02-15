Сульшер не паникует после поражения от ПСЖ

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не видит причин для тревоги после поражения 0:2 от ПСЖ в Лиге Чемпионов.

На текущей неделе "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение при Сульшере, показав достаточно беззубую игру в домашнем противостоянии с ПСЖ.



"Юнайтед" был совершенно не похож на ту команду, которая одержала 10 побед и еще раз сыграла вничью в 11 первых после увольнения Жозе Моуриньо матчах, однако Оле Гуннар не паникует.



"Ты не паникуешь, потому что проиграл матч. Ты не переворачиваешь все вверх дном, потому что один результат совершенно не должен менять твой образ мышления".



"Нам нужно продолжать работать над желаемым стилем футбола. Мы всегда будем подходить к матчам с атакующим и позитивным настроем".



"Мы хотим выйти против "Челси" и "Ливерпуля" и выразить себя в этих матчах. Немало других команд тоже имеют проблемы с травмами, поэтому ты должен адаптироваться", — цитирует Сульшера Sky Sports.