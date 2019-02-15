Хеннесси подал апелляцию по делу о нацистском приветствии

Голкипер "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси подал апелляцию после выдвинутых в его адрес обвинений насчет жеста, напоминающего нацистское приветствие.

Еще три недели назад Ассоциация высказала претензии по поводу неподобающего жеста, что 32-летний игрок сборной Уэльса изобразил на снимке своего немецкого одноклубника Макса Майера в инстаграме.



С предъявленными обвинениями Хеннесси не согласился, а потому получил от FA дополнительное время на составление апелляции, которая сегодня, наконец, была подана, сообщает BBC.



Теперь Ассоциации предстоит назначить дату, когда независимая комиссия соберется для рассмотрения этого дела. Пока же Уэйн может продолжать играть за "орлов" — его участию в воскресном матче 5-го раунда Кубка Англии против "Донкастера" ничего не угрожает.