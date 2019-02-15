Харри Уилсон видит свое будущее в "Ливерпуле"

Полузащитник "Дерби" Харри Уилсон заявил, что по-прежнему связывает свое будущее с "Ливерпулем".

Невозможность получать регулярную игровую практику в родном "Ливерпуле" подтолкнула Уилсона к уходу в аренду прошлым летом. Так Харри присоединился к "Дерби", где обрел желаемое и принялся демонстрировать великолепный футбол.



21-летний англичанин забил уже 12 голов за "баранов" с учетом всех соревнований, однако Уилсон по-прежнему рассматривает команду Фрэнка Лэмпарда как трамплин.



"В этом сезоне я в первую очередь сосредоточен на том, чтобы обеспечить "Дерби" выход в Премьер-Лигу".



"Но цель Мейсона (Маунта) — играть за "Челси", а моя цель — играть за "Ливерпуль". Я всегда ощущал себя игроком "Ливерпуля". Все складывается правильным образом для меня", — сообщил Уилсон Daily Mail.