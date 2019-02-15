Харри Уилсон видит свое будущее в "Ливерпуле"
Полузащитник "Дерби" Харри Уилсон заявил, что по-прежнему связывает свое будущее с "Ливерпулем".
Невозможность получать регулярную игровую практику в родном "Ливерпуле" подтолкнула Уилсона к уходу в аренду прошлым летом. Так Харри присоединился к "Дерби", где обрел желаемое и принялся демонстрировать великолепный футбол.
21-летний англичанин забил уже 12 голов за "баранов" с учетом всех соревнований, однако Уилсон по-прежнему рассматривает команду Фрэнка Лэмпарда как трамплин.
"В этом сезоне я в первую очередь сосредоточен на том, чтобы обеспечить "Дерби" выход в Премьер-Лигу".
"Но цель Мейсона (Маунта) — играть за "Челси", а моя цель — играть за "Ливерпуль". Я всегда ощущал себя игроком "Ливерпуля". Все складывается правильным образом для меня", — сообщил Уилсон Daily Mail.
15.02.2019 17:00
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Последние комментарии:
Шушвайло,он валлиец,а не англ,не позорься
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ПФФФФФФФФ Что за Ноунеймище? Если он хочет связать будущее Безтрофейником, то останется до конца карьеры Безтрофейником
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пора немецкому физруку подтягивать пацанов к основе
харри должен быть норм
вудбёрн сдулся
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топ обязательно будет давать шансы в основе, пока из прямых замен салаху и мане только шакири
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Ну, он неплох. Хорошо передвигается, быстр, есть удар. Прям даже очень неплох. Посмотрим что из него получится.
ПС Вот, кстати, реально лучше Маунта поставил бы курильщик сраный вместо этой буратины Баркли.
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Пусть попробует пол года посидеть на банке, я думаю он дорос до уровня ротации и подмены Мане\Салаха. Если за пол года не проявит себя, то можно будет в аренду дать, но в клуб апл.
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Хёвое будущее, а настоящее ещё ничего
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Банку оддуши положил на ОТ наш воспитанник. Легенда
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пусть набирается практики, заодно прибавляет в физике. Клопп несомненно будет ставить бритов в состав, тк эти доподлинно понимают, что такое находится в красной футболке.
А если они еще и воспитанники, то как минимум двери на тренировки с основной командой откроются
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