Харри Уилсон видит свое будущее в "Ливерпуле"

Харри Уилсон Полузащитник "Дерби" Харри Уилсон заявил, что по-прежнему связывает свое будущее с "Ливерпулем".

Невозможность получать регулярную игровую практику в родном "Ливерпуле" подтолкнула Уилсона к уходу в аренду прошлым летом. Так Харри присоединился к "Дерби", где обрел желаемое и принялся демонстрировать великолепный футбол.

21-летний англичанин забил уже 12 голов за "баранов" с учетом всех соревнований, однако Уилсон по-прежнему рассматривает команду Фрэнка Лэмпарда как трамплин.

"В этом сезоне я в первую очередь сосредоточен на том, чтобы обеспечить "Дерби" выход в Премьер-Лигу".

"Но цель Мейсона (Маунта) — играть за "Челси", а моя цель — играть за "Ливерпуль". Я всегда ощущал себя игроком "Ливерпуля". Все складывается правильным образом для меня", — сообщил Уилсон Daily Mail.


Метки Дерби, Ливерпуль, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 627

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Последние комментарии:




  1. niketraning 15.02.2019 18:00 # niketraning
    Шушвайло,он валлиец,а не англ,не позорься

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  2. silva77 15.02.2019 17:52 # silva77
    ПФФФФФФФФ Что за Ноунеймище? Если он хочет связать будущее Безтрофейником, то останется до конца карьеры Безтрофейником

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  3. blackdreamer 15.02.2019 17:42 # blackdreamer
    пора немецкому физруку подтягивать пацанов к основе
    харри должен быть норм
    вудбёрн сдулся

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  4. liverfun 15.02.2019 17:29 # liverfun
    топ обязательно будет давать шансы в основе, пока из прямых замен салаху и мане только шакири

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  5. lampard78 15.02.2019 17:25 # lampard78
    Ну, он неплох. Хорошо передвигается, быстр, есть удар. Прям даже очень неплох. Посмотрим что из него получится.
    ПС Вот, кстати, реально лучше Маунта поставил бы курильщик сраный вместо этой буратины Баркли.

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  6. gerrard08 15.02.2019 17:22 # gerrard08
    Пусть попробует пол года посидеть на банке, я думаю он дорос до уровня ротации и подмены Мане\Салаха. Если за пол года не проявит себя, то можно будет в аренду дать, но в клуб апл.

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  7. mancunia-planet 15.02.2019 17:08 # mancunia-planet
    Хёвое будущее, а настоящее ещё ничего

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  8. spartan 15.02.2019 17:07 # spartan
    Банку оддуши положил на ОТ наш воспитанник. Легенда

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  9. lfcynwa 15.02.2019 17:05 # lfcynwa
    пусть набирается практики, заодно прибавляет в физике. Клопп несомненно будет ставить бритов в состав, тк эти доподлинно понимают, что такое находится в красной футболке.
    А если они еще и воспитанники, то как минимум двери на тренировки с основной командой откроются

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