"Тоттенхэм" обсуждает покупку Йоакима Андерсена

"Тоттенхэм" уже вовсю ведет переговоры о покупке центрального защитника "Сампдории" Йоакима Андерсена стоимостью 22 миллиона фунтов.

Своей убедительной игрой в этом сезоне 22-летний Андерсон привлек к себе внимание многих грандов европейского футбола, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", однако "шпоры" решили действовать на опережение.



Как сообщает Calciomercato, в минувшую среду вице-президент "Сампдории" Антонио Ромеи и клубный юрист Паоло Бусардо побывали в Лондоне, где провели очную ставку с коллегами из "Тоттенхэма".



Партнер лидера "шпор" Кристиана Эриксена по сборной Дании может заменить в Северном Лондоне Тоби Алдервейрелда, который грядущим летом будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 25 млн. фунтов. Однако сам Йоаким не спешит паковать чемоданы.



"Я просто сосредоточен на игре в футбол здесь, а там посмотрим, что будем летом. Прямо сейчас ничего не должно произойти — еще слишком рано".



"Мне сложно назвать любимую лигу. Англия, Испания или Италия. Это зависит от конкретного клуба и их планов в отношении меня на долгосрочную перспективу", — сообщил сам Андерсен Ekstra Bladet.