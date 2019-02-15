Юрген Клопп мог возглавить "Баварию"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что судьба Юргена Клоппа могла сложиться иначе, возглавь нынешний наставник "Ливерпуля" мюнхенский клуб много лет назад.

В следующий вторник "красные" проведут на "Энфилде" первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", куда Клоппа регулярно сватают в последние годы.



Возможность поработать с самым титулованным клубом своей страны у Юргена действительно была. 11 лет назад Клопп был целью номер один "Баварии" на замену Оттмару Хитцфельду.



Однако судьба распорядилась иначе, и "Бавария" назначила Юргена Клинсманна, а Клопп в том году ушел из "Майнца" в дортмундскую "Боруссию", чтобы спустя семь лет отправиться в "Ливерпуль".



"Лично я придерживаюсь высокого мнения о Юргене Клоппе. Много лет назад мы договорились о сотрудничестве, но в конце концов назначили Юргена Клинсманна вместо него. Тогда я показал, что очень уважаю его и его работу".



"Это будет тяжелый матч для обеих команд. Надеюсь, мы превзойдем их", — цитирует Хенесса Sky Sports.