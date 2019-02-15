Юрген Клопп мог возглавить "Баварию"

Юрген Клопп Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что судьба Юргена Клоппа могла сложиться иначе, возглавь нынешний наставник "Ливерпуля" мюнхенский клуб много лет назад.

В следующий вторник "красные" проведут на "Энфилде" первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", куда Клоппа регулярно сватают в последние годы.

Возможность поработать с самым титулованным клубом своей страны у Юргена действительно была. 11 лет назад Клопп был целью номер один "Баварии" на замену Оттмару Хитцфельду.

Однако судьба распорядилась иначе, и "Бавария" назначила Юргена Клинсманна, а Клопп в том году ушел из "Майнца" в дортмундскую "Боруссию", чтобы спустя семь лет отправиться в "Ливерпуль".

"Лично я придерживаюсь высокого мнения о Юргене Клоппе. Много лет назад мы договорились о сотрудничестве, но в конце концов назначили Юргена Клинсманна вместо него. Тогда я показал, что очень уважаю его и его работу".

"Это будет тяжелый матч для обеих команд. Надеюсь, мы превзойдем их", — цитирует Хенесса Sky Sports.


Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 15:00

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  1. imfake 15.02.2019 15:57 # imfake
    сделать омномном рефу, затем пощекотать ему мошонку бородой - вот весь секрет успеха Залупюргена Клоопа

    боже, в какой же по6лядушник превратилась вся лига. просто сил уже нет смотреть на это
    скорей бы Реал его забрал к себе или та же Бавария, на худой конец

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  2. mancunia-planet 15.02.2019 15:28 # mancunia-planet
    Пронесло баварцев, он же неудачник, в правильном клубе сейчас.

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  3. silva77 15.02.2019 15:02 # silva77
    Офтоп... не кому не интересно............

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