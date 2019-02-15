Стейвли по-прежнему хочет купить "Ньюкасл" или другой клуб Премьер-Лиги

Финансист Аманда Стейвли заявила, что представляемый ей инвестиционный фонд PCP Capital Partners из ОАЭ по-прежнему заинтересован в приобретении клуба Премьер-Лиги, включая "Ньюкасл".

Стейвли вступила в диалог с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли еще в 2017 году, но многие месяцы переговоров ничем не увенчались и в итоге были свернуты.



Если "сороки" гарантируют продление прописки в Премьер-Лиге, это может стать поводом к возобновлению переговоров, однако "Ньюкасл" — не единственный клуб, вызывающий интерес у арабских инвесторов.



"Мы являемся большими поклонниками "Ньюкасла", большими поклонникам их команды. У нас нет проблем с мистером Эшли, это все пустые слова. Этот клуб по-прежнему интересен для нас, у них великолепные болельщики, но мы присматриваемся и к другим клубам".



"Я очень увлечена футболом, но мы рассудительные люди, которые инвестируют деньги других людей. Конечно, мы готовы вложить и свой капитал, но существуют финансовые правила — все футбольные клубы должны быть стабильны в финансовом отношении".



"Я испытываю огромную гордость насчет "Манчестер Сити". Мы не собираемся создавать другой "Манчестер Сити", если говорить об уровне инвестиций в игроков".



"Но в "Манчестер Сити" мне нравится то, насколько хорошо они инвестировали в Манчестер, в свой район. Это действительно важно. Мы бы хотели где-нибудь повторить это", — сообщила Стейвли The National.