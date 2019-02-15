Стейвли по-прежнему хочет купить "Ньюкасл" или другой клуб Премьер-Лиги

Аманда Стейвли Финансист Аманда Стейвли заявила, что представляемый ей инвестиционный фонд PCP Capital Partners из ОАЭ по-прежнему заинтересован в приобретении клуба Премьер-Лиги, включая "Ньюкасл".

Стейвли вступила в диалог с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли еще в 2017 году, но многие месяцы переговоров ничем не увенчались и в итоге были свернуты.

Если "сороки" гарантируют продление прописки в Премьер-Лиге, это может стать поводом к возобновлению переговоров, однако "Ньюкасл" — не единственный клуб, вызывающий интерес у арабских инвесторов.

"Мы являемся большими поклонниками "Ньюкасла", большими поклонникам их команды. У нас нет проблем с мистером Эшли, это все пустые слова. Этот клуб по-прежнему интересен для нас, у них великолепные болельщики, но мы присматриваемся и к другим клубам".

"Я очень увлечена футболом, но мы рассудительные люди, которые инвестируют деньги других людей. Конечно, мы готовы вложить и свой капитал, но существуют финансовые правила — все футбольные клубы должны быть стабильны в финансовом отношении".

"Я испытываю огромную гордость насчет "Манчестер Сити". Мы не собираемся создавать другой "Манчестер Сити", если говорить об уровне инвестиций в игроков".

"Но в "Манчестер Сити" мне нравится то, насколько хорошо они инвестировали в Манчестер, в свой район. Это действительно важно. Мы бы хотели где-нибудь повторить это", — сообщила Стейвли The National.


Метки Ньюкасл, Стейвли

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 15.02.2019 14:30 # wolfsmensch
    эшли, мудозвонище, ведет себя как собака на сене. и сам не вкладывает, и переговоры о продаже херово ведет

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  2. jose-enrique 15.02.2019 13:54 # jose-enrique
    гребаный эшли, продай клуб хоть кому-нибудь

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  3. yasinnewcastle 15.02.2019 13:32 # yasinnewcastle
    Ну давайте уже. Нам нужна былая слава.

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  4. thegodfather 15.02.2019 13:14 # thegodfather
    стремный ебальничек конечно, стремный

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  5. pistolero-lfc 15.02.2019 13:01 # pistolero-lfc
    Мы бы хотели где-нибудь повторить это

    например в твоей спальне или ванной

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