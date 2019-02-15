Хююпя верит, что "Ливерпуль" может выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Экс-капитан "Ливерпуля" Сами Хююпя считает, что "красные" способны выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Не имея обременения в виде внутренних кубковых соревнований, "Ливерпуль" получил на подготовку к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" целых полторы недели.



Существует мнение, что "красные" должны пожертвовать и Лигой Чемпионов, дабы еще увеличить свои шансы на первый за 29 последних лет чемпионский титул внутри страны, однако Хююпя хочет, чтобы команда Юргена Клоппа преуспела на обоих фронтах.



"В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов мы были в финале, поэтому установкой для команды должно быть продвинуться на шаг дальше".



"Мы совершили ряд отличных приобретений прошлым летом, и команда выглядит еще сильнее. Нет причин, почему на сей раз мы не сможем пройти весь путь до конца".



"Только потому, что "Ливерпуль" так хорошо выступает в Премьер-Лиге, не означает, что Лига Чемпионов становится менее важной".



"Это будет тяжело, но это возможно. Нужно продолжать сражаться за оба трофея, пока это возможно. Так интереснее для болельщиков. Это то, чего они хотят — видеть, чтобы их команда претендовала на два крупнейших трофея", — сообщил Хююпя Liverpool Echo.