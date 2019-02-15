"Сити" стал фаворитом в борьбе за Де Лигта

Шансы "Манчестер Сити" приобрести Маттейса Де Лигта резко возросли после того, как стало известно, что "Барселона" не будет бороться за 19-летнего капитана "Аякса".

Напомним, в прошлом месяце "Барселона" согласовала приобретение полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга за 75 миллионов фунтов. Игрок, на которого претендовал и "Сити", отправится на "Ноу Камп" грядущим летом.



Ранее ожидалось, что каталонский клуб попытается купить и Де Лигта. Однако трансфер юного защитника стоил бы "Барселоне" таких же денег, если не больше.



Кроме того, на грядущее лето у "Барселоны" запланирована покупка нападающего, который смог бы подменить Луиса Суареса, поэтому на "Ноу Камп", взвесив свои финансовые возможности, решили выйти из борьбы за Де Лигта, утверждает Daily Mail.



Это решение "Барселоны" станет отличной новостью для "горожан", которые видят в Де Лигте преемника для своего капитана Венсана Компани. Однако "Сити" все еще может столкнуться с конкуренцией других клубов, ведь Маттейса также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Баварию" и "Ювентус".