"Тоттенхэм" готов возобновить интерес к Сусо

"Тоттенхэм" готов возобновить свой давний интерес к атакующему полузащитнику "Милана" Сусо.

В 26 матчах этого сезона за "россонери" Сусо забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. 25-летний испанец превратился в гораздо более зрелого игрока, нежели тот юнец, который в свое время не смог заиграть в "Ливерпуле".



По информации Daily Mirror, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино является большим и давним поклонником таланта Сусо. Испанец привлекателен для "Тоттенхэма" тем, что способен сыграть не только плеймейкера, но и правого вингера.



Небольшой, но все-таки опыт выступлений в Премьер-Лиге, а также фиксированная в контракте стоимость выкупа трансфера в размере 35 миллионов фунтов дополнительно повышают привлекательность Сусо в глазах "Тоттенхэма".



Виды на Сусо имеет и его соотечественник Унаи Эмери, возглавляющий "Арсенал", однако уровень интереса "канониров" к игроку ниже, чем у их соседей по Северному Лондону.



