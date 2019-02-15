"Тоттенхэм" готов возобновить интерес к Сусо

Сусо "Тоттенхэм" готов возобновить свой давний интерес к атакующему полузащитнику "Милана" Сусо.

В 26 матчах этого сезона за "россонери" Сусо забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. 25-летний испанец превратился в гораздо более зрелого игрока, нежели тот юнец, который в свое время не смог заиграть в "Ливерпуле".

По информации Daily Mirror, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино является большим и давним поклонником таланта Сусо. Испанец привлекателен для "Тоттенхэма" тем, что способен сыграть не только плеймейкера, но и правого вингера.

Небольшой, но все-таки опыт выступлений в Премьер-Лиге, а также фиксированная в контракте стоимость выкупа трансфера в размере 35 миллионов фунтов дополнительно повышают привлекательность Сусо в глазах "Тоттенхэма".

Виды на Сусо имеет и его соотечественник Унаи Эмери, возглавляющий "Арсенал", однако уровень интереса "канониров" к игроку ниже, чем у их соседей по Северному Лондону.


Метки видео, Милан, Сусо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 10:00

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  1. gerrard08 15.02.2019 11:06 # gerrard08
    ну по сути, за 35 можно было бы и нам на скамью вернуть.
    но наши не уломают макаровнов на эту сумму, это подвластно только Леви.

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  2. makeewadim 15.02.2019 10:56 # makeewadim
    сусо заиграл только тогда, когда пол команды милана адаптировалась.

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  3. spartan 15.02.2019 10:20 # spartan
    Воспитанник Ливерпуля кстати. Легенда

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  4. chebrec 15.02.2019 10:04 # chebrec
    Денег нет но вы держитесь

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