"Тоттенхэм" готов возобновить интерес к Сусо
"Тоттенхэм" готов возобновить свой давний интерес к атакующему полузащитнику "Милана" Сусо.
В 26 матчах этого сезона за "россонери" Сусо забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. 25-летний испанец превратился в гораздо более зрелого игрока, нежели тот юнец, который в свое время не смог заиграть в "Ливерпуле".
По информации Daily Mirror, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино является большим и давним поклонником таланта Сусо. Испанец привлекателен для "Тоттенхэма" тем, что способен сыграть не только плеймейкера, но и правого вингера.
Небольшой, но все-таки опыт выступлений в Премьер-Лиге, а также фиксированная в контракте стоимость выкупа трансфера в размере 35 миллионов фунтов дополнительно повышают привлекательность Сусо в глазах "Тоттенхэма".
Виды на Сусо имеет и его соотечественник Унаи Эмери, возглавляющий "Арсенал", однако уровень интереса "канониров" к игроку ниже, чем у их соседей по Северному Лондону.
15.02.2019 10:00
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ну по сути, за 35 можно было бы и нам на скамью вернуть.
но наши не уломают макаровнов на эту сумму, это подвластно только Леви.
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сусо заиграл только тогда, когда пол команды милана адаптировалась.
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Воспитанник Ливерпуля кстати. Легенда
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Денег нет но вы держитесь
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