"Тоттенхэм" может открыть новый стадион матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов

УЕФА может разрешить "Тоттенхэму" сыграть на своем новом стадионе домашний матч в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Разгромив дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:0 на "Уэмбли" в минувшую среду, "шпоры" приблизились к своему первому с 2011 года четвертьфиналу элитного европейского турнира. Окончательно этот вопрос прояснится в ответном матче в Дортмунде 5 марта.



Четвертьфинальные матчи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов назначены на 9-10 и 16-17 апреля, и есть все шансы, что этот свой домашний поединок — в случае прохода "Боруссии" — команда Маурисио Почеттино проведет на новой 62-тысячной арене.



Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" уже ведет диалог с УЕФА по этому поводу, тогда как свои пять заключительных домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги "шпоры", скорее всего, сыграют на "Уэмбли".