"Челси" поборется за Луку Йовича

"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Айнтрахта" и сборной Сербии Луки Йовича.

Этот сезон 21-летний Йович проводит во Франкфурте на правах аренды из "Бенфики", став настоящим откровением в Бундеслиге. "Айнтрахт" занимает только пятое место в немецком первенстве, но Лука является его лучшим бомбардиром с 14 голами, дополнительно отметившись тремя результативными передачами.



Успехи Йовича заметили далеко за пределами Германии. Ранее Луку связывали с переходом в "Барселону", а теперь, утверждает Daily Mirror, в борьбу за оцениваемого в 39 миллионов фунтов серба вступил "Челси".



"Конечно, для меня честь, что такие большие клубы проявляют интерес ко мне. Но прямо сейчас я счастлив во Франкфурте и чувствую себя здесь хорошо. В данный момент я просто сосредоточен на "Айнтрахте", это мой высший приоритет".



"Я нападающий, поэтому забивать голы — моя работа. Это тяжелая работа, но меня отлично поддерживают, и со своей стороны я демонстрирую очень сильное желание", — сообщил Йович.



