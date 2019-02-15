Киоун недоумевает по поводу ситуации с Озилом

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун выразил недоумение по поводу происходящего с полузащитником Месутом Озилом.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил не брать Озила на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ, за что был жестко раскритикован своими болельщиками после поражения 1:0.



Примечательно, что это был 100-й пропущенный Месутом матч из тех 314, что сыграл "Арсенал" с момента его перехода в клуб. Киоун считает, что в этой ситуации виноват не только Эмери, но и сам Месут, у которого то и дело возникают проблемы со здоровьем.



"Разве он травмирован? Или он болен? Ты должен быть доступен для выбора и обеспечивать стабильность. Это одна из вещей, которые должен делать каждый игрок".



"Он не дает ни того, ни другого, поэтому он должен поработать над тем, чтобы вернуться в команду. Этого же хочет от него тренер. Это просто сбивает с толку, особенно учитывая ситуацию с Рэмси".



"Мы не знаем, травмирован он на самом деле или нет. Пропустить 100 матчей — это впечатляет и вызывает вопросы, на которые может ответить лишь сам игрок", — цитирует Киоуна Daily Mail.