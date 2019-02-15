Маурицио Сарри увидел Саррибол против "Мальме"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что в матче Лиги Европы против "Мальме" он, наконец, увидел тот футбол, которого добивается в своей команды.

После поражения 6:0 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд Сарри заявил, что не будет менять свой игровой стиль, потому что команда не сыграла так, как он того хочет. Но против менее грозного соперника Маурицио все же увидел тот самый Саррибол. Итальянец остался доволен победой 1:2, хотя и признает, что счет мог быть крупнее.



"Сегодня мы играли в свой футбол. Но нам все равно требуется лучше перемещать мяч. В последнее время нас лихорадит: 4:0, 5:0 (в пользу "Челси"), 6:0. Поэтому нам необходимы последовательность и стабильность".



"Нам необходимо правильное отношение. Если ты делаешь свое дело с плохим отношением, в Англии ты можешь проиграть три или четыре матча подряд. Нам необходима стабильность. Добиться этого будет непросто, но мы постараемся".



"Я счастлив, потому что мы играли с хорошем уровнем уверенности. Это было непросто после предыдущего матча. Мы двигались внутри штрафной и сыграли очень хорошо. Риск был только при стандартных положениях у наших ворот. Думаю, мы могли забить больше, а пропущенный гол был ошибкой".



"Мы играли с правильным отношением, но совершили результативную ошибку. Думаю, мы могли победить крупнее. Мы имели три-четыре голевых момента. Мы могли прикончить интригу. Было непросто сыграть с такой уверенностью в себе", — цитирует Сарри Sky Sports.