"Тоттенхэм" повысит зарплату Сона до 150 тысяч фунтов в неделю

Нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина ждет второе за 12 последних месяцев повышение зарплаты — на сей раз до 150 тысяч фунтов в неделю.

Свой действующий контракт на пять лет с зарплатой в 110 тыс. фунтов в неделю игрок сборной Южной Кореи заключил лишь в июле. Однако с тех пор Сон сделал достаточно, чтобы получить новую награду.



В этом сезоне Сон успел отлучиться на два международных турнира, но это не помешало ему забить 16 голов за "шпор" с учетом всех соревнований. 26-летний южнокореец взвалил на себя бомбардирское бремя в отсутствие травмированного Харри Кейна и в последние недели является определяющим игроком для команды Маурисио Почеттино.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви собирается пригласить Сона к столу переговоров. В Северном Лондоне не собираются спешить, но надеются заключить новую сделку до старта следующего сезона.