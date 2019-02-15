"Челси" обыграл на выезде "Мальме"
После 10 пропущенных мячей без ответа в двух предыдущих выездных матчах "Челси" смог выиграть за пределами своего стадиона, одолев "Мальме" в Лиге Европы со счетом 1:2.
Наставник "синих" Маурицио Сарри отреагировал на поражение 6:0 от "Манчестер Сити", убрав из состава Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Эдена Азара и Гонсало Игуаина. Вместо них вышли Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Матео Ковачич, Виллиан и Жиру.
В начале матча шла вполне себе равная игра. Если "Челси" и имел в чем-то преимущество, то только по владению мячом. Но реальных угроз воротам не возникало.
В итоге первый — и, как затем оказалось, единственный до перерыва — удар в створ оказался результативным. Это случилось на 30-й минуте, когда защитник "Мальме" не смог прервать прострел Педро с правого фланга на Росса Баркли, а тот, несмотря на огрехи при обработке мяча, все-таки смог пробить — 0:1.
В остатке тайма "Мальме" был активен и пытался оказывать давление, но серьезных моментов до перерыва не создал — как не создали их и гости.
Во втором тайме хозяева лишь добавили, и "Челси" пришлось много обороняться. Однако на 58-й минуте гостям удалось показать зубы. Виллиан обыграл оппонента на левом краю штрафной площади и прострелил к ближней штанге, где Жиру пяткой переправил мяч в ворота — 0:2.
На 65-й минуте Жиру вновь сыграл пяткой, на сей раз выведя Баркли на удар по центру штрафной. Однако Росс пробил бесхитростно, и голкипер перевел мяч через перекладину.
После второго пропущенного мяча у "Мальме" опустились руки. "Синие" это почувствовали и пошли вперед за третьим голом, однако заигрались и на 80-й минуту пропустили результативную контратаку, в завершении которой Андерс Кристиансен реализовал выход один на один — 1:2.
"Мальме" наглядно продемонстрировал, почему не проиграл ни одного из восьми предыдущих домашних матчей в еврокубках. Шведы были очень активны, однако более высокий класс "Челси" все же обнаружил себя.
"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)
Голы: Кристиансен 80 — Баркли 30, Жиру 58.
"Мальме": Далин, Виннхейм, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Рикс, Кристиансен (Голл 82), Баширу, Траустасон (Левицки 70), Антонссон (Страндберг 70), Розенберг.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Палмери, Жоржиньо (Канте 74), Ковачич, Баркли, Виллиан (Азар 71), Педро (Хадсон-Одои 84), Жиру.
15.02.2019 00:55
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Ставлю что Лукаку забьет
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Вангую горловой от колбасы через неделю, скриньте.
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В эконом режиме выкладываясь на 10-25% своих возможностей, за один матч решили выход дальше, изи.
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ну всо, кризис позади, выносите кубок этим топарикам!
пысы: кста, норм шведы в форму Сити оделись, чтоб потроллить пенсов:))
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Откровенная слабая игра Шестьнольси, ещё и гол умудрились пропустить. Хз на что они надеются, с такой игрой им ЛЕ не взять. А других вариантов в ЛЧ попасть у них попросту нет.
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Нормально
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победа есть победа. но гол пропустили ненужный, хоть он по сути и ничего не решает, но всякое может быть, в любом случае ненужный гол, который самый и привезли. Матч был слишком легок и спокоен, мальме не впечатлил, вообще. Для домашнего матча сверхслабо, что даже сариболисты смогли забить 2, а по делу могло и штук 5 залететь, не свезло
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Челсей челсей челсей
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