"Челси" обыграл на выезде "Мальме"

Оливье Жиру и Росс Баркли После 10 пропущенных мячей без ответа в двух предыдущих выездных матчах "Челси" смог выиграть за пределами своего стадиона, одолев "Мальме" в Лиге Европы со счетом 1:2.

Наставник "синих" Маурицио Сарри отреагировал на поражение 6:0 от "Манчестер Сити", убрав из состава Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Эдена Азара и Гонсало Игуаина. Вместо них вышли Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Матео Ковачич, Виллиан и Жиру.

В начале матча шла вполне себе равная игра. Если "Челси" и имел в чем-то преимущество, то только по владению мячом. Но реальных угроз воротам не возникало.

В итоге первый — и, как затем оказалось, единственный до перерыва — удар в створ оказался результативным. Это случилось на 30-й минуте, когда защитник "Мальме" не смог прервать прострел Педро с правого фланга на Росса Баркли, а тот, несмотря на огрехи при обработке мяча, все-таки смог пробить — 0:1.

В остатке тайма "Мальме" был активен и пытался оказывать давление, но серьезных моментов до перерыва не создал — как не создали их и гости.

Во втором тайме хозяева лишь добавили, и "Челси" пришлось много обороняться. Однако на 58-й минуте гостям удалось показать зубы. Виллиан обыграл оппонента на левом краю штрафной площади и прострелил к ближней штанге, где Жиру пяткой переправил мяч в ворота — 0:2.

На 65-й минуте Жиру вновь сыграл пяткой, на сей раз выведя Баркли на удар по центру штрафной. Однако Росс пробил бесхитростно, и голкипер перевел мяч через перекладину.

После второго пропущенного мяча у "Мальме" опустились руки. "Синие" это почувствовали и пошли вперед за третьим голом, однако заигрались и на 80-й минуту пропустили результативную контратаку, в завершении которой Андерс Кристиансен реализовал выход один на один — 1:2.

"Мальме" наглядно продемонстрировал, почему не проиграл ни одного из восьми предыдущих домашних матчей в еврокубках. Шведы были очень активны, однако более высокий класс "Челси" все же обнаружил себя.

"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Кристиансен 80 — Баркли 30, Жиру 58.

"Мальме": Далин, Виннхейм, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Рикс, Кристиансен (Голл 82), Баширу, Траустасон (Левицки 70), Антонссон (Страндберг 70), Розенберг.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Палмери, Жоржиньо (Канте 74), Ковачич, Баркли, Виллиан (Азар 71), Педро (Хадсон-Одои 84), Жиру.


Метки Лига Европы, Мальме, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2019 00:55

Количество просмотров Просмотров: 424

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jappstamm 15.02.2019 01:16 # jappstamm
    Сульшер: игроки «Манчестер Юнайтед», которые жалеют себя, не сыграют с «Челси»

    Ставлю что Лукаку забьет

    (ответить)

  2. leon-britton 15.02.2019 01:10 # leon-britton
    Вангую горловой от колбасы через неделю, скриньте.

    (ответить)

  3. bezviz 15.02.2019 01:02 # bezviz
    В эконом режиме выкладываясь на 10-25% своих возможностей, за один матч решили выход дальше, изи.

    (ответить)

  4. alexomck 15.02.2019 01:00 # alexomck
    ну всо, кризис позади, выносите кубок этим топарикам!

    пысы: кста, норм шведы в форму Сити оделись, чтоб потроллить пенсов:))

    (ответить)

  5. slash-lfc 15.02.2019 00:56 # slash-lfc
    Откровенная слабая игра Шестьнольси, ещё и гол умудрились пропустить. Хз на что они надеются, с такой игрой им ЛЕ не взять. А других вариантов в ЛЧ попасть у них попросту нет.

    (ответить)

  6. chebrec 15.02.2019 00:55 # chebrec
    Нормально

    (ответить)

  7. thegodfather 15.02.2019 00:55 # thegodfather
    победа есть победа. но гол пропустили ненужный, хоть он по сути и ничего не решает, но всякое может быть, в любом случае ненужный гол, который самый и привезли. Матч был слишком легок и спокоен, мальме не впечатлил, вообще. Для домашнего матча сверхслабо, что даже сариболисты смогли забить 2, а по делу могло и штук 5 залететь, не свезло

    (ответить)

  8. reams 15.02.2019 00:54 # reams
    Челсей челсей челсей

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: