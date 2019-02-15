"Челси" обыграл на выезде "Мальме"

После 10 пропущенных мячей без ответа в двух предыдущих выездных матчах "Челси" смог выиграть за пределами своего стадиона, одолев "Мальме" в Лиге Европы со счетом 1:2.

Наставник "синих" Маурицио Сарри отреагировал на поражение 6:0 от "Манчестер Сити", убрав из состава Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Эдена Азара и Гонсало Игуаина. Вместо них вышли Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Матео Ковачич, Виллиан и Жиру.



В начале матча шла вполне себе равная игра. Если "Челси" и имел в чем-то преимущество, то только по владению мячом. Но реальных угроз воротам не возникало.



В итоге первый — и, как затем оказалось, единственный до перерыва — удар в створ оказался результативным. Это случилось на 30-й минуте, когда защитник "Мальме" не смог прервать прострел Педро с правого фланга на Росса Баркли, а тот, несмотря на огрехи при обработке мяча, все-таки смог пробить — 0:1.



В остатке тайма "Мальме" был активен и пытался оказывать давление, но серьезных моментов до перерыва не создал — как не создали их и гости.



Во втором тайме хозяева лишь добавили, и "Челси" пришлось много обороняться. Однако на 58-й минуте гостям удалось показать зубы. Виллиан обыграл оппонента на левом краю штрафной площади и прострелил к ближней штанге, где Жиру пяткой переправил мяч в ворота — 0:2.



На 65-й минуте Жиру вновь сыграл пяткой, на сей раз выведя Баркли на удар по центру штрафной. Однако Росс пробил бесхитростно, и голкипер перевел мяч через перекладину.



После второго пропущенного мяча у "Мальме" опустились руки. "Синие" это почувствовали и пошли вперед за третьим голом, однако заигрались и на 80-й минуту пропустили результативную контратаку, в завершении которой Андерс Кристиансен реализовал выход один на один — 1:2.



"Мальме" наглядно продемонстрировал, почему не проиграл ни одного из восьми предыдущих домашних матчей в еврокубках. Шведы были очень активны, однако более высокий класс "Челси" все же обнаружил себя.



"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Кристиансен 80 — Баркли 30, Жиру 58.



"Мальме": Далин, Виннхейм, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Рикс, Кристиансен (Голл 82), Баширу, Траустасон (Левицки 70), Антонссон (Страндберг 70), Розенберг.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Палмери, Жоржиньо (Канте 74), Ковачич, Баркли, Виллиан (Азар 71), Педро (Хадсон-Одои 84), Жиру.