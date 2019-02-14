"Арсенал" неожиданно проиграл БАТЭ

Петр Чех "Арсенал" шокировал своих болельщиков, проиграв первый матч 1/16 финала Лиги Европы в гостях у БАТЭ со счетом 1:0.

Относительно победы 1:2 над "Хаддерсфилдом" в старт "канониров" вернулись Петр Чех и Гранит Джака, заменив Бернда Лено и Лукаса Торрейру.

Подопечные Унаи Эмери едва не открыли счет уже в самом начале матча. После прострела Сеада Колашинаца с левого фланга Генриху Мхитаряну лишь оставалось переправить мяч в ворота, однако удар пришелся прямо в голкипера.

Очень скоро "Арсенал" провел еще одну опасную атаку, однако Шкодран Мустафи слегка промахнулся, замыкая головой навесную передачу Мхитаряна.

После бодрого начала игра успокоилась. "Канонирам" пришлось искать счастье в позиционных атаках, а с этим было сложнее. БАТЭ не только хорошо оборонялся, но на 28-й минуте даже огрызнулся попаданием Неманьи Илича в штангу со внешней стороны.

"Арсенал" никак не отреагировал на этот тревожный звоночек, а в самой концовке первого тайма и вовсе пропустил. Игорь Стасевич, лучший ассистент Лиги Европы, выполнил свою фирменную подачу, а Станислав Драгун выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:0.

В начале второго тайма Александр Лакасетт отметился голом, который не был засчитан из-за офсайда. Дальше этого дело не пошло — "канониры" беспрепятственно владели мячом, но без какой-либо угрозы воротам хозяев.

Все попытки "Арсенала" отыграться были перечеркнуты на 85-й минуте, когда Лакасетт выплеснул разочарование наружу, грубо отмахнувшись от соперника и получив прямую красную карточку.

"Канониры" потерпели весьма неожиданное поражение, однако нет никаких сомнений, что ответный матч будет другим. На "Эмирейтс" БАТЭ придется несладко, но с такой слабой игрой на выезде "Арсенал" едва ли может рассчитывать на успех в турнире.

БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Драгун 45.

БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Драгун, Глеб (Березкин 58), Скавыш (Мукам 80), Риос, Филипенко, Стасевич, Волков, Бага, Милич (Дубайич 69).

"Арсенал": Чех, Косьелни, Мустафи, Монреаль, Мэйтланд-Найлс (Обамеянг 68), Гендузи, Джака (Торрейра 68), Колашинац (Суарес 74), Ивоби, Мхитарян, Лакасетт.

Предупреждения: Дубайич, Драгун, Филипович — Джака.

Удаление: Лакасетт 85.


Метки Арсенал, БАТЭ, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 22:50

Количество просмотров Просмотров: 2152

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 14.02.2019 23:41 # thegodfather
    о, а челси на выезде забил то
    достижение

    (ответить)

  2. slash-lfc 14.02.2019 23:40 # slash-lfc
    ШЕСТЬНОЛЬСИ из штрафной выйти не может ахахахахахаха))

    (ответить)

  3. narcot 14.02.2019 23:38 # narcot
    238, е6ать арсенал мы не бросим

    (ответить)

  4. chebrec 14.02.2019 23:34 # chebrec
    Отошёл за очпочмаком с чаем
    Гол прозевал

    (ответить)

  5. only--liverpool 14.02.2019 23:32 # only--liverpool
    высрали говняшку...

    (ответить)

  6. bezviz 14.02.2019 23:32 # bezviz
    Баркли 15 млн

    Кекейта 65 млн

    У меня все.

    (ответить)

  7. thegodfather 14.02.2019 23:31 # thegodfather
    король
    лучший скамеечник в мире, всего 15 млн.

    (ответить)

  8. slash-lfc 14.02.2019 23:31 # slash-lfc
    Гоооооооооооооооооол.

    (ответить)

  9. carjblues 14.02.2019 23:31 # carjblues
    белорусы красавцы обоссали бомжей

    (ответить)

  10. chelsiukpro 14.02.2019 23:30 # chelsiukpro
    Какой отстой в атаке у Синих что пипец! Жиру пора на пенсию, 15лямов уже найграл и хватит! Дайте свободу Жиру!!!!!

    (ответить)

  11. bezviz 14.02.2019 23:29 # bezviz
    Жиру дно, кто там из пенсов на него фапает постоянно?

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 14.02.2019 23:29 # lexa-arsenal
    И только одно остаётся неизменным - лузерка без трофеев

    Источник: http://fapl.ru/posts/68811/?c=1

    (ответить)

  13. slash-lfc 14.02.2019 23:27 # slash-lfc
    ШЕСТЬНОЛЬСИ основной не может момента создать против Мальмё. Ехехехе хехе хех.

    (ответить)

  14. thegodfather 14.02.2019 23:25 # thegodfather
    типичное автобусище против пинсов

    (ответить)

  15. hammersmith 14.02.2019 23:24 # hammersmith
    неожиданно

    Источник: http://fapl.ru/posts/68811/

    эххехехехехе

    (ответить)

  16. thegodfather 14.02.2019 23:21 # thegodfather
    не ну мю они точно должны отъебать

    (ответить)

  17. slash-lfc 14.02.2019 23:19 # slash-lfc
    Заебись времена настали. ШЕСТЬНОЛЬСИ постоянный участник Лиги Европы, муму хуй пойми что. Арсосал как был говном, таким и остался. Петушня на подъёме, но это пока Пакетина не уйдёт.

    (ответить)

  18. thegodfather 14.02.2019 23:19 # thegodfather
    они даже против мальме не создают моменты
    ну что за саррибол

    (ответить)

  19. mata-hazard 14.02.2019 23:19 # mata-hazard
    Команде, где 9 защитников, забить бы хоть 1 гол.

    (ответить)

  20. chebrec 14.02.2019 23:19 # chebrec
    Страшное какое поле у Мальмё

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: