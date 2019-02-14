"Арсенал" неожиданно проиграл БАТЭ

"Арсенал" шокировал своих болельщиков, проиграв первый матч 1/16 финала Лиги Европы в гостях у БАТЭ со счетом 1:0.

Относительно победы 1:2 над "Хаддерсфилдом" в старт "канониров" вернулись Петр Чех и Гранит Джака, заменив Бернда Лено и Лукаса Торрейру.



Подопечные Унаи Эмери едва не открыли счет уже в самом начале матча. После прострела Сеада Колашинаца с левого фланга Генриху Мхитаряну лишь оставалось переправить мяч в ворота, однако удар пришелся прямо в голкипера.



Очень скоро "Арсенал" провел еще одну опасную атаку, однако Шкодран Мустафи слегка промахнулся, замыкая головой навесную передачу Мхитаряна.



После бодрого начала игра успокоилась. "Канонирам" пришлось искать счастье в позиционных атаках, а с этим было сложнее. БАТЭ не только хорошо оборонялся, но на 28-й минуте даже огрызнулся попаданием Неманьи Илича в штангу со внешней стороны.



"Арсенал" никак не отреагировал на этот тревожный звоночек, а в самой концовке первого тайма и вовсе пропустил. Игорь Стасевич, лучший ассистент Лиги Европы, выполнил свою фирменную подачу, а Станислав Драгун выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:0.



В начале второго тайма Александр Лакасетт отметился голом, который не был засчитан из-за офсайда. Дальше этого дело не пошло — "канониры" беспрепятственно владели мячом, но без какой-либо угрозы воротам хозяев.



Все попытки "Арсенала" отыграться были перечеркнуты на 85-й минуте, когда Лакасетт выплеснул разочарование наружу, грубо отмахнувшись от соперника и получив прямую красную карточку.



"Канониры" потерпели весьма неожиданное поражение, однако нет никаких сомнений, что ответный матч будет другим. На "Эмирейтс" БАТЭ придется несладко, но с такой слабой игрой на выезде "Арсенал" едва ли может рассчитывать на успех в турнире.



БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Драгун 45.



БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Драгун, Глеб (Березкин 58), Скавыш (Мукам 80), Риос, Филипенко, Стасевич, Волков, Бага, Милич (Дубайич 69).



"Арсенал": Чех, Косьелни, Мустафи, Монреаль, Мэйтланд-Найлс (Обамеянг 68), Гендузи, Джака (Торрейра 68), Колашинац (Суарес 74), Ивоби, Мхитарян, Лакасетт.



Предупреждения: Дубайич, Драгун, Филипович — Джака.



Удаление: Лакасетт 85.