"Арсенал" неожиданно проиграл БАТЭ
"Арсенал" шокировал своих болельщиков, проиграв первый матч 1/16 финала Лиги Европы в гостях у БАТЭ со счетом 1:0.
Относительно победы 1:2 над "Хаддерсфилдом" в старт "канониров" вернулись Петр Чех и Гранит Джака, заменив Бернда Лено и Лукаса Торрейру.
Подопечные Унаи Эмери едва не открыли счет уже в самом начале матча. После прострела Сеада Колашинаца с левого фланга Генриху Мхитаряну лишь оставалось переправить мяч в ворота, однако удар пришелся прямо в голкипера.
Очень скоро "Арсенал" провел еще одну опасную атаку, однако Шкодран Мустафи слегка промахнулся, замыкая головой навесную передачу Мхитаряна.
После бодрого начала игра успокоилась. "Канонирам" пришлось искать счастье в позиционных атаках, а с этим было сложнее. БАТЭ не только хорошо оборонялся, но на 28-й минуте даже огрызнулся попаданием Неманьи Илича в штангу со внешней стороны.
"Арсенал" никак не отреагировал на этот тревожный звоночек, а в самой концовке первого тайма и вовсе пропустил. Игорь Стасевич, лучший ассистент Лиги Европы, выполнил свою фирменную подачу, а Станислав Драгун выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:0.
В начале второго тайма Александр Лакасетт отметился голом, который не был засчитан из-за офсайда. Дальше этого дело не пошло — "канониры" беспрепятственно владели мячом, но без какой-либо угрозы воротам хозяев.
Все попытки "Арсенала" отыграться были перечеркнуты на 85-й минуте, когда Лакасетт выплеснул разочарование наружу, грубо отмахнувшись от соперника и получив прямую красную карточку.
"Канониры" потерпели весьма неожиданное поражение, однако нет никаких сомнений, что ответный матч будет другим. На "Эмирейтс" БАТЭ придется несладко, но с такой слабой игрой на выезде "Арсенал" едва ли может рассчитывать на успех в турнире.
БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Драгун 45.
БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Драгун, Глеб (Березкин 58), Скавыш (Мукам 80), Риос, Филипенко, Стасевич, Волков, Бага, Милич (Дубайич 69).
"Арсенал": Чех, Косьелни, Мустафи, Монреаль, Мэйтланд-Найлс (Обамеянг 68), Гендузи, Джака (Торрейра 68), Колашинац (Суарес 74), Ивоби, Мхитарян, Лакасетт.
Предупреждения: Дубайич, Драгун, Филипович — Джака.
Удаление: Лакасетт 85.
14.02.2019 22:50
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Последние комментарии:
о, а челси на выезде забил то
достижение
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ШЕСТЬНОЛЬСИ из штрафной выйти не может ахахахахахаха))
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238, е6ать арсенал мы не бросим
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Отошёл за очпочмаком с чаем
Гол прозевал
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высрали говняшку...
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Баркли 15 млн
Кекейта 65 млн
У меня все.
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король
лучший скамеечник в мире, всего 15 млн.
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Гоооооооооооооооооол.
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белорусы красавцы обоссали бомжей
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Какой отстой в атаке у Синих что пипец! Жиру пора на пенсию, 15лямов уже найграл и хватит! Дайте свободу Жиру!!!!!
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Жиру дно, кто там из пенсов на него фапает постоянно?
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И только одно остаётся неизменным - лузерка без трофеев
Источник: http://fapl.ru/posts/68811/?c=1
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ШЕСТЬНОЛЬСИ основной не может момента создать против Мальмё. Ехехехе хехе хех.
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типичное автобусище против пинсов
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неожиданно
Источник: http://fapl.ru/posts/68811/
эххехехехехе
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не ну мю они точно должны отъебать
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Заебись времена настали. ШЕСТЬНОЛЬСИ постоянный участник Лиги Европы, муму хуй пойми что. Арсосал как был говном, таким и остался. Петушня на подъёме, но это пока Пакетина не уйдёт.
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они даже против мальме не создают моменты
ну что за саррибол
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Команде, где 9 защитников, забить бы хоть 1 гол.
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Страшное какое поле у Мальмё
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