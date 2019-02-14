Лопетеги хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший наставник "Реала" Хулен Лопетеги поставил в известность клубы Премьер-Лиги, заявив о своем желании поработать в Англии.

2018 год был подобен американским горкам для Лопетеги. Согласившись возглавить "Реал", Хулен был уволен с поста главного тренера сборной Испании за считанные дни до старта Чемпионата Мира в России, однако в Королевском клубе не задержался.



Лопетеги провалил старт этого сезона и был изгнан с "Сантьяго Бернабеу" уже в конце октября. Теперь 52-летний испанец ищет вариант, чтобы вернуться к тренерской деятельности.



"Каждый тренер должен быть открыт к различным вариантам своего будущего, но если я смогу выбирать, то предпочту работать в лучших лигах".



"Англия — великолепная лига. Когда смотришь матч в Англии, ты можешь чувствовать эту атмосферу, уважение к игрокам и тренерам. Это очень важно. Я хочу ощутить это".



"Конечно, в Испании тоже великолепная лига, с великолепными игроками и тренерами, но давайте посмотрим", — сообщил Лопетеги BBC.