Гюндоган допускает, что покинет "Сити" свободным агентом

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган допускает сценарий, при котором покинет "Этихад" в конце следующего сезона свободным агентом.

Чемпионы Премьер-Лиги уже достаточно давно пытаются склонить игрока сборной Германии к продлению сотрудничества. В свои 28 лет Гюндоган понимает, что следующий контракт станет последней крупной сделкой в его карьере, а потому хочет получить соответствующие финансовые условия.



Илкай комфортно себя чувствует в "Сити", но не исключает, что в сложившейся ситуации ему придется уйти в другой клуб, чтобы обеспечить себе безбедную старость.



"Кажется, становится нормой, когда в заключительный год по своему контракту игрок делает выбор между расставанием и продлением".



"Я немного старомоден. Существует вероятность, что я вступлю в заключительный год по своему контракту, а затем продлю его".



"Следующий контракт будет, возможно, моим последим крупным контрактом, так что это решение необходимо тщательно обдумать".



"Мы уже провели одну или две встречи. Я не чувствую никакого давления в этом плане. В спортивном отношении мне очень хорошо в "Сити" — в Европе есть менее привлекательны места! Так что здесь помех нет. Но еще ничего не решено", — сообщил Гюндоган Bild.