Гюндоган допускает, что покинет "Сити" свободным агентом
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган допускает сценарий, при котором покинет "Этихад" в конце следующего сезона свободным агентом.
Чемпионы Премьер-Лиги уже достаточно давно пытаются склонить игрока сборной Германии к продлению сотрудничества. В свои 28 лет Гюндоган понимает, что следующий контракт станет последней крупной сделкой в его карьере, а потому хочет получить соответствующие финансовые условия.
Илкай комфортно себя чувствует в "Сити", но не исключает, что в сложившейся ситуации ему придется уйти в другой клуб, чтобы обеспечить себе безбедную старость.
"Кажется, становится нормой, когда в заключительный год по своему контракту игрок делает выбор между расставанием и продлением".
"Я немного старомоден. Существует вероятность, что я вступлю в заключительный год по своему контракту, а затем продлю его".
"Следующий контракт будет, возможно, моим последим крупным контрактом, так что это решение необходимо тщательно обдумать".
"Мы уже провели одну или две встречи. Я не чувствую никакого давления в этом плане. В спортивном отношении мне очень хорошо в "Сити" — в Европе есть менее привлекательны места! Так что здесь помех нет. Но еще ничего не решено", — сообщил Гюндоган Bild.
14.02.2019 21:00
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