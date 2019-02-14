Куртуа хочет, чтобы Азар перешел в "Реал"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа надеется, что его партнер по сборной Бельгии Эден Азар последует за ним в Мадрид из "Челси".

Прошлым летом Куртуа убедил "синих" отпустить его в "Реал", воспользовавшись истекавшим через год контрактом. По окончании этого сезона точно в таком же положении будет Азар.



Совсем недавно Эден признался, что уже определился со своими планами на будущее, однако пока даже его близкий друг находится в неведении.



"Конечно, было бы приятно, перейди он в "Реал", но я особо не могу говорить об этом. Он сам должен это решить, а "Реал" должен решить, хочет ли его купить. Ни того, ни другого я не знаю".



"Однако Эден является игроком топ-уровня и моим приятелем, и если он перейдет, это будет весело, но он сам должен решить", — сообщил Куртуа VTM Niews.