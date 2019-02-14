Куртуа хочет, чтобы Азар перешел в "Реал"
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа надеется, что его партнер по сборной Бельгии Эден Азар последует за ним в Мадрид из "Челси".
Прошлым летом Куртуа убедил "синих" отпустить его в "Реал", воспользовавшись истекавшим через год контрактом. По окончании этого сезона точно в таком же положении будет Азар.
Совсем недавно Эден признался, что уже определился со своими планами на будущее, однако пока даже его близкий друг находится в неведении.
"Конечно, было бы приятно, перейди он в "Реал", но я особо не могу говорить об этом. Он сам должен это решить, а "Реал" должен решить, хочет ли его купить. Ни того, ни другого я не знаю".
"Однако Эден является игроком топ-уровня и моим приятелем, и если он перейдет, это будет весело, но он сам должен решить", — сообщил Куртуа VTM Niews.
14.02.2019 20:00
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Последние комментарии:
Куртуа хочет сосать только у Азара
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здарова, носатый! я тож!
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Зидан возглавляет Челси, Азар подписывает 5 летний контракт....Челси Выбивает Реал в 1/8 ЛЧ....само собой Азар кладёт хет-трик...
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да заткнись ты уже
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Сучка Переса в деле
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Да когда же ему кто нибудь в рыло хлопнет
Тошно его слушать
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