Куртуа хочет, чтобы Азар перешел в "Реал"

Тибо Куртуа и Эден Азар Голкипер "Реала" Тибо Куртуа надеется, что его партнер по сборной Бельгии Эден Азар последует за ним в Мадрид из "Челси".

Прошлым летом Куртуа убедил "синих" отпустить его в "Реал", воспользовавшись истекавшим через год контрактом. По окончании этого сезона точно в таком же положении будет Азар.

Совсем недавно Эден признался, что уже определился со своими планами на будущее, однако пока даже его близкий друг находится в неведении.

"Конечно, было бы приятно, перейди он в "Реал", но я особо не могу говорить об этом. Он сам должен это решить, а "Реал" должен решить, хочет ли его купить. Ни того, ни другого я не знаю".

"Однако Эден является игроком топ-уровня и моим приятелем, и если он перейдет, это будет весело, но он сам должен решить", — сообщил Куртуа VTM Niews.


Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 438

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 14.02.2019 20:42 # pistolero-lfc
    Куртуа хочет сосать только у Азара

    (ответить)

  2. pauk 14.02.2019 20:17 # pauk
    здарова, носатый! я тож!

    (ответить)

  3. chelsealondon 14.02.2019 20:04 # chelsealondon
    Зидан возглавляет Челси, Азар подписывает 5 летний контракт....Челси Выбивает Реал в 1/8 ЛЧ....само собой Азар кладёт хет-трик...

    (ответить)

  4. monsieurgood 14.02.2019 20:03 # monsieurgood
    да заткнись ты уже

    (ответить)

  5. firmino9 14.02.2019 20:01 # firmino9
    Сучка Переса в деле

    (ответить)

  6. chebrec 14.02.2019 20:01 # chebrec
    Да когда же ему кто нибудь в рыло хлопнет
    Тошно его слушать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: