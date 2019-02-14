Ловрен не входит в планы Клоппа на матч с "Баварией"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Деян Ловрен не входит в его планы на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".
В начале этой недели "красные" улетели на тренировочный сбор в Марбелью, оставив дома как Джо Гомеса, который восстанавливается после операции на сломанной ноге, так и Ловрена, которого все еще беспокоит полученная в январе против "Вулверхэмптона" травма задней поверхности бедра.
Ситуация "Ливерпуля" усугубляется тем, что матч против "Баварии" в следующий вторник пропустит Виргил Ван Дейк — лидер обороны мерсисайдцев дисквалифицирован на одну игру.
По словам Клоппа, Ловрен все еще сохраняет шансы сыграть с чемпионами Бундеслиги, однако к матчу "красные" готовятся, не беря Деяна в расчет.
"Я не хочу исключать его участие в матче, но я не могу планировать, рассчитывая на него".
"Его отсутствие здесь не является хорошим знаком, потому что он не может участвовать в тренировках. Мы вернемся домой в пятницу. Начиная с субботы, когда мы посмотрим Деяна в Мелвуде, станет ясно".
"Конечно, мы вынуждены готовиться, исходя из других вариантов. Если в понедельник Деян скажет, что чувствует себя великолепно, мы можем пересмотреть свои планы".
"Но в данный момент мы готовимся к матчу без Деяна. Нам нужно искать другие решения", — цитирует Клоппа Sky Sports.
14.02.2019 19:00
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суууука, я уже пока читал начало новости, подумал что речь о следующем сезоне в целом(
пстц михайло собрал меня заголовком(
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без дейка пизда им
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Нам нужно искать другие решения", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/68807/?c=1
а много их, кроме матип+фабиньо?
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