Ловрен не входит в планы Клоппа на матч с "Баварией"

Деян Ловрен Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Деян Ловрен не входит в его планы на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

В начале этой недели "красные" улетели на тренировочный сбор в Марбелью, оставив дома как Джо Гомеса, который восстанавливается после операции на сломанной ноге, так и Ловрена, которого все еще беспокоит полученная в январе против "Вулверхэмптона" травма задней поверхности бедра.

Ситуация "Ливерпуля" усугубляется тем, что матч против "Баварии" в следующий вторник пропустит Виргил Ван Дейк — лидер обороны мерсисайдцев дисквалифицирован на одну игру.

По словам Клоппа, Ловрен все еще сохраняет шансы сыграть с чемпионами Бундеслиги, однако к матчу "красные" готовятся, не беря Деяна в расчет.

"Я не хочу исключать его участие в матче, но я не могу планировать, рассчитывая на него".

"Его отсутствие здесь не является хорошим знаком, потому что он не может участвовать в тренировках. Мы вернемся домой в пятницу. Начиная с субботы, когда мы посмотрим Деяна в Мелвуде, станет ясно".

"Конечно, мы вынуждены готовиться, исходя из других вариантов. Если в понедельник Деян скажет, что чувствует себя великолепно, мы можем пересмотреть свои планы".

"Но в данный момент мы готовимся к матчу без Деяна. Нам нужно искать другие решения", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Ловрен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 19:00

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  1. gerrard08 14.02.2019 19:09 # gerrard08
    суууука, я уже пока читал начало новости, подумал что речь о следующем сезоне в целом(
    пстц михайло собрал меня заголовком(

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  2. januzaj00 14.02.2019 19:01 # januzaj00
    без дейка пизда им

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  3. lfcynwa 14.02.2019 19:01 # lfcynwa
    Нам нужно искать другие решения", — цитирует Клоппа Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68807/?c=1

    а много их, кроме матип+фабиньо?

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