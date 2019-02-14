"Юнайтед" надеется заключить новые контракты с Де Хеа и Рэшфордом к маю

Давид Де Хеа Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд надеется согласовать новые контракты с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Маркусом Рэшфордом не позднее мая.

По ходу этого сезона "красные дьяволы" заключили новые сделки с Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Эшли Янгом, Люком Шоу, Антони Мартиалем и Скоттом Мактоминеем. Однако вопрос с будущим некоторых других игроков еще не решен.

В данный момент "Юнайтед" пытается предотвратить уход свободными агентами Андера Эрреры и Хуана Мата, а также рассчитывать достичь компромисса со своим первым номером Де Хеа и превратившимся в основного центрального нападающего команды Рэшфордом.

По слухам, Давид вовсе не против продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", но хочет, чтобы с помощью нового контракта клуб подтвердил его статус лидера команды и одного из лучших голкиперов мира.

"Мы рады, что заключили новые контракты с целым рядом игроков. В этом отношении мы выполнили значительную часть работы на нынешний сезон, но, конечно, мы хотим как можно скорее решить оставшиеся вопросы. Надеюсь, это будет сделано до лета, и мы будем в гораздо более сильном положении, имея долгосрочные контракты с нашими ключевыми игроками", — цитирует Вудворда Manchester Evening News.


Метки Вудворд, Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 14.02.2019 19:02 # selfish
    м-м-монстер килл!

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  2. van-der-slav 14.02.2019 18:08 # van-der-slav
    санчеса продать и поделить его зарплату для этих двух

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