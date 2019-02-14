"Юнайтед" надеется заключить новые контракты с Де Хеа и Рэшфордом к маю

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд надеется согласовать новые контракты с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Маркусом Рэшфордом не позднее мая.

По ходу этого сезона "красные дьяволы" заключили новые сделки с Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Эшли Янгом, Люком Шоу, Антони Мартиалем и Скоттом Мактоминеем. Однако вопрос с будущим некоторых других игроков еще не решен.



В данный момент "Юнайтед" пытается предотвратить уход свободными агентами Андера Эрреры и Хуана Мата, а также рассчитывать достичь компромисса со своим первым номером Де Хеа и превратившимся в основного центрального нападающего команды Рэшфордом.



По слухам, Давид вовсе не против продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", но хочет, чтобы с помощью нового контракта клуб подтвердил его статус лидера команды и одного из лучших голкиперов мира.



"Мы рады, что заключили новые контракты с целым рядом игроков. В этом отношении мы выполнили значительную часть работы на нынешний сезон, но, конечно, мы хотим как можно скорее решить оставшиеся вопросы. Надеюсь, это будет сделано до лета, и мы будем в гораздо более сильном положении, имея долгосрочные контракты с нашими ключевыми игроками", — цитирует Вудворда Manchester Evening News.